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яичные конвертики с сыром

Надоела обычная яичница на завтрак? Тогда попробуйте приготовить из яиц кое-что поинтереснее! Нежные яичные конвертики с расплавленным сыром и ароматной начинкой получаются настолько аппетитными, что домашние наверняка попросят добавки.

Снаружи — тонкая золотистая яичная оболочка, внутри — тягучий сыр, сочная ветчина и свежая зелень. И всё это из самых простых продуктов, которые обычно найдутся в холодильнике.

Автор рубрики Галина Смарина делится рецептом необычного завтрака, который можно приготовить всего за 15 минут.

Почему стоит попробовать этот рецепт?

Главная особенность блюда — оригинальная подача. Вместо привычного омлета получаются аккуратные конвертики с начинкой.

Такой завтрак понравится и взрослым, и детям. А ещё начинку легко менять по своему вкусу: добавлять помидоры, грибы, курицу или любимые овощи.

Ингредиенты

На две порции понадобится:

Куриные яйца — 4 шт.

Твёрдый сыр — 80 г.

Ветчина — 80 г.

Молоко — 2 столовые ложки.

Сливочное масло — 15 г.

Зелёный лук — несколько перьев.

Соль — по вкусу.

Чёрный молотый перец — по желанию.

Как приготовить яичные конвертики с сыром

Шаг 1. Подготовьте начинку

Натрите сыр на крупной тёрке. Ветчину нарежьте небольшими кубиками или тонкими полосками. Зелёный лук мелко порубите.

Шаг 2. Приготовьте яичную смесь

Разбейте яйца в глубокую миску, добавьте молоко, щепотку соли и немного чёрного перца.

Слегка взбейте вилкой до однородности. Сильно взбивать не нужно — достаточно соединить белки и желтки.

Шаг 3. Испеките тонкий яичный блинчик

Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием диаметром около 20 см. Смажьте небольшим количеством сливочного масла.

Влейте четверть яичной смеси и распределите по поверхности тонким слоем.

Готовьте на небольшом огне, пока яичная основа почти полностью не схватится.

Шаг 4. Добавьте начинку

В центр блинчика положите немного натёртого сыра, ветчины и зелёного лука.

Шаг 5. Сформируйте конвертик

Аккуратно загните края яичного блинчика к центру, закрывая начинку.

Подержите конвертик на небольшом огне, при необходимости под крышкой, пока сыр не расплавится, а яйцо полностью не приготовится.

Повторите с оставшейся смесью и начинкой. Получится четыре небольших конвертика.

Три секрета идеальных яичных конвертиков

Первый секрет — правильная сковорода.

Лучше всего использовать небольшую сковороду с качественным антипригарным покрытием. На ней яичные блинчики легче переворачивать и складывать.

Второй секрет — умеренный огонь.

Если жарить на слишком сильном огне, яичная основа быстро подрумянится и может порваться при складывании.

Третий секрет — не переборщите с начинкой.

Слишком большое количество сыра и ветчины помешает аккуратно сложить конвертик. Начинки должно быть достаточно для вкуса, но не слишком много.

Как разнообразить блюдо?

Этот рецепт легко изменить в зависимости от того, что есть в холодильнике.

С помидорами и сыром. Добавьте мелко нарезанные помидоры без лишнего сока и немного моцареллы.

С грибами. Используйте предварительно обжаренные шампиньоны и сыр.

С курицей. Добавьте кусочки полностью приготовленного куриного филе и свежую зелень.

С овощами. Попробуйте начинку из сладкого перца, шпината и сыра.

Каждый вариант получается по-своему вкусным.

С чем подавать яичные конвертики?

Готовые конвертики особенно хороши горячими, когда сыр внутри ещё мягкий и тягучий.

Подавайте их со свежими огурцами, помидорами, зеленью или лёгким овощным салатом.

Можно добавить ломтик цельнозернового хлеба и чашку ароматного чая.

Завтрак, который удивит всю семью!

Иногда достаточно немного изменить привычный способ приготовления, чтобы обычные продукты превратились в интересное блюдо.

Яичные конвертики с сыром и ветчиной — отличный пример такого завтрака. Они готовятся быстро, выглядят аппетитно и позволяют экспериментировать с начинками.

Попробуйте приготовить их уже завтра утром — возможно, обычная яичница после этого действительно отойдёт на второй план!

А вы пробовали готовить яичные конвертики? Какую начинку выбрали бы — сыр с ветчиной, грибы или овощи? Делитесь в комментариях!

Готовьте с удовольствием!

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