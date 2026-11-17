Больше не жарю обычную яичницу! Эти яичные конвертики с сыром готовятся за 15 минут и исчезают со стола первыми
Надоела обычная яичница на завтрак? Тогда попробуйте приготовить из яиц кое-что поинтереснее! Нежные яичные конвертики с расплавленным сыром и ароматной начинкой получаются настолько аппетитными, что домашние наверняка попросят добавки.
Снаружи — тонкая золотистая яичная оболочка, внутри — тягучий сыр, сочная ветчина и свежая зелень. И всё это из самых простых продуктов, которые обычно найдутся в холодильнике.
Автор рубрики Галина Смарина делится рецептом необычного завтрака, который можно приготовить всего за 15 минут.
Почему стоит попробовать этот рецепт?
Главная особенность блюда — оригинальная подача. Вместо привычного омлета получаются аккуратные конвертики с начинкой.
Такой завтрак понравится и взрослым, и детям. А ещё начинку легко менять по своему вкусу: добавлять помидоры, грибы, курицу или любимые овощи.
Ингредиенты
На две порции понадобится:
- Куриные яйца — 4 шт.
- Твёрдый сыр — 80 г.
- Ветчина — 80 г.
- Молоко — 2 столовые ложки.
- Сливочное масло — 15 г.
- Зелёный лук — несколько перьев.
- Соль — по вкусу.
- Чёрный молотый перец — по желанию.
Как приготовить яичные конвертики с сыром
Шаг 1. Подготовьте начинку
Натрите сыр на крупной тёрке. Ветчину нарежьте небольшими кубиками или тонкими полосками. Зелёный лук мелко порубите.
Шаг 2. Приготовьте яичную смесь
Разбейте яйца в глубокую миску, добавьте молоко, щепотку соли и немного чёрного перца.
Слегка взбейте вилкой до однородности. Сильно взбивать не нужно — достаточно соединить белки и желтки.
Шаг 3. Испеките тонкий яичный блинчик
Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием диаметром около 20 см. Смажьте небольшим количеством сливочного масла.
Влейте четверть яичной смеси и распределите по поверхности тонким слоем.
Готовьте на небольшом огне, пока яичная основа почти полностью не схватится.
Шаг 4. Добавьте начинку
В центр блинчика положите немного натёртого сыра, ветчины и зелёного лука.
Шаг 5. Сформируйте конвертик
Аккуратно загните края яичного блинчика к центру, закрывая начинку.
Подержите конвертик на небольшом огне, при необходимости под крышкой, пока сыр не расплавится, а яйцо полностью не приготовится.
Повторите с оставшейся смесью и начинкой. Получится четыре небольших конвертика.
Три секрета идеальных яичных конвертиков
Первый секрет — правильная сковорода.
Лучше всего использовать небольшую сковороду с качественным антипригарным покрытием. На ней яичные блинчики легче переворачивать и складывать.
Второй секрет — умеренный огонь.
Если жарить на слишком сильном огне, яичная основа быстро подрумянится и может порваться при складывании.
Третий секрет — не переборщите с начинкой.
Слишком большое количество сыра и ветчины помешает аккуратно сложить конвертик. Начинки должно быть достаточно для вкуса, но не слишком много.
Как разнообразить блюдо?
Этот рецепт легко изменить в зависимости от того, что есть в холодильнике.
С помидорами и сыром. Добавьте мелко нарезанные помидоры без лишнего сока и немного моцареллы.
С грибами. Используйте предварительно обжаренные шампиньоны и сыр.
С курицей. Добавьте кусочки полностью приготовленного куриного филе и свежую зелень.
С овощами. Попробуйте начинку из сладкого перца, шпината и сыра.
Каждый вариант получается по-своему вкусным.
С чем подавать яичные конвертики?
Готовые конвертики особенно хороши горячими, когда сыр внутри ещё мягкий и тягучий.
Подавайте их со свежими огурцами, помидорами, зеленью или лёгким овощным салатом.
Можно добавить ломтик цельнозернового хлеба и чашку ароматного чая.
Завтрак, который удивит всю семью!
Иногда достаточно немного изменить привычный способ приготовления, чтобы обычные продукты превратились в интересное блюдо.
Яичные конвертики с сыром и ветчиной — отличный пример такого завтрака. Они готовятся быстро, выглядят аппетитно и позволяют экспериментировать с начинками.
Попробуйте приготовить их уже завтра утром — возможно, обычная яичница после этого действительно отойдёт на второй план!
А вы пробовали готовить яичные конвертики? Какую начинку выбрали бы — сыр с ветчиной, грибы или овощи? Делитесь в комментариях!
Готовьте с удовольствием!
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