Хрустящие конвертики из лаваша за 20 минут: простой рецепт с ветчиной и тягучим сыром

конвертики из лаваша

Румяная закуска на сковороде — для завтрака, перекуса или неожиданного прихода гостей. Особенно хороши для этого простые конвертики из лаваша.

В холодильнике остались кусочек сыра и немного ветчины? Добавьте тонкий лаваш — и получится горячая закуска с хрустящей корочкой и нежной начинкой. Тесто замешивать не придётся, духовку включать тоже: конвертики готовятся на обычной сковороде. Главное — подать их сразу, пока сыр мягкий, а лаваш аппетитно похрустывает.

Что понадобится на 6 небольших конвертиков

Тонкий лаваш — 2 больших листа;

Ветчина — 150 г;

Сыр — 120 г, подойдёт гауда или другой хорошо плавящийся;

Сметана — 1 ст. л.;

Укроп — 2–3 веточки, по желанию;

Растительное масло — 1–2 ст. л. для жарки;

Чёрный перец — по вкусу.

Как готовить

1. Подготовьте начинку.

Ветчину нарежьте мелкой соломкой, сыр натрите на крупной тёрке. Добавьте рубленый укроп, сметану и немного перца. Перемешайте. Соль обычно не нужна: её достаточно в ветчине и сыре.

2. Сложите конвертики.

Нарежьте лаваш на шесть прямоугольников размером примерно 20 × 25 см. В центр каждого положите шестую часть начинки. Подогните боковые края, затем нижний и верхний, чтобы получился закрытый плоский конвертик.

3. Обжарьте до золотистой корочки.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Выложите конвертики швом вниз и жарьте около 2–3 минут. Аккуратно переверните и готовьте ещё столько же. Если лаваш темнеет слишком быстро, убавьте нагрев: начинка должна успеть прогреться, а сыр — расплавиться. При необходимости жарьте в два захода.

Маленькая хитрость: не добавляйте много сметаны — начинка должна лишь слегка связаться, а не стать жидкой. Тогда лаваш не размокнет и сохранит хрустящую корочку.

Готовые конвертики подавайте с помидорами, огурцами или ложкой густого йогурта с зеленью. Не складывайте их горячими друг на друга: от пара корочка быстро станет мягкой.

Вместо ветчины можно взять уже приготовленную курицу — удобно, если после ужина осталось несколько кусочков. Получится новый вариант той же быстрой закуски.

Ещё один вариант закуски из лаваша с ветчиной и сыром предлагает портал „Гастрономъ“: Треугольники из лаваша с ветчиной и сыром на сковороде.

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