Тест на психологический возраст: Сколько гусей вы видите на картинке?
Заснеженный лес, мягкое зимнее солнце и гуси у воды — кажется, на этой картинке всё просто. Но одни сразу замечают только крупных птиц, а другие успевают рассмотреть даже тех, что прячутся за соседями. Сколько увидите вы?
Предлагаем ненадолго отвлечься и пройти развлекательный тест на внимательность. А его результаты обыграем как психологический возраст. Сразу договоримся: возрастные диапазоны здесь условные, а не научные — определить характер и внутреннюю зрелость по количеству замеченных птиц нельзя.
Как пройти тест?
Посмотрите на картинку в течение 3–5 секунд, затем отведите взгляд. Сколько гусей вы успели заметить? Запомните первую цифру, не пытаясь сразу перепроверить себя.
Учитывайте только самих птиц — отражения в воде оставьте за кадром. Теперь можно заглянуть в шуточную расшифровку.
Интерпретация результатов
Вы заметили 1–3 гусей
Ваш игровой возраст: 18–25 лет. Девиз — «Главное впечатление!»
В этой расшифровке вам достаётся образ человека, который прежде всего чувствует атмосферу. Пока кто-то пересчитывает птиц, вы уже представляете, как хрустит снег под ногами и пахнет зимний лес.
Такой персонаж открыт новому, любит спонтанные решения и не стремится превращать каждую мелочь в серьёзную задачу. Иногда самое приятное — просто любоваться видом, ничего не анализируя.
Вы заметили 4–6 гусей
Ваш игровой возраст: 26–35 лет. Девиз — «Любопытство плюс здравый смысл».
Вам выпадает роль деятельного прагматика. Он умеет замечать главное, но не готов тратить полдня на каждую загадку. Впереди ведь ещё столько интересного!
В этом образе уживаются тяга к приключениям и любовь к понятному плану. Можно сорваться в поездку на выходные — но сначала проверить прогноз погоды и забронировать ночлег.
Вы заметили 7–9 гусей
Ваш игровой возраст: 36–50 лет. Девиз — «Давайте присмотримся».
Ваш результат соответствует образу вдумчивого наблюдателя. Такой герой не торопится с выводами: за первой очевидной деталью нередко обнаруживается ещё одна.
Его сильная сторона — терпение. Он готов выслушать собеседника, разобраться в запутанной истории и вернуться к задаче, если что-то не сходится. Не потому, что спешить нельзя, а потому, что иногда интереснее понять.
Вы заметили 10 и более гусей
Ваш игровой возраст: 51 год и старше. Девиз — «Без суеты, зато с вниманием».
В нашей игре это образ спокойного исследователя. Он рассматривает не только передний план, но и дальний берег, замечает перекрывающиеся силуэты и получает удовольствие от самого поиска.
Этому персонажу необязательно первым выкрикнуть ответ. Гораздо приятнее не спеша оглядеться и обнаружить то, что поначалу ускользало.
Сколько гусей на картинке на самом деле?
На иллюстрации видно 12 гусей без учёта отражений:
- один крупный гусь — на переднем плане слева;
- два — на левом берегу чуть дальше;
- четыре — вдоль дальней кромки воды;
- один — плывёт в центре, наклонив голову к воде;
- четыре — плавают группой справа.
Одного из гусей в правой группе легко пропустить: его частично заслоняет другая птица.
К слову…
Если с первого раза вы увидели не всех, это не делает вас ни моложе, ни старше. На результат могут влиять время просмотра, размер экрана, отвлекающие факторы и обычная усталость. А внимательность сама по себе не определяет психологическую зрелость.
Так что воспринимайте расшифровку с улыбкой. Сколько гусей вы заметили сразу — и удалось ли потом найти всех двенадцать?
Ранее мы писали — Узнайте свой психологический возраст: сколько белок вы видите?
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий