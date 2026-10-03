Санья: море, массаж и экскурсии

И вот начались наши волшебные дни отдыха в Санье — в курортной и туристической жемчужине Китая. Заключительная часть трилогии о поездке в Китай. Кстати, это мой второй приезд в г. Санья. В первый раз я здесь была 2016 году когда, посетив города Харбин и Гуанчжоу, мы с подругой съездили на 3 дня в Санью. И даже короткие 3 дня у нас тогда оставили кучу позитивных эмоций.

Из глобальной сети интернет узнаем о происхождении названия города Санья:

Название китайского города Санья (кит. 三亚, пиньинь Sānyà) переводится как «слияние трёх рек» или «три азиатских» (в историческом контексте префектуры Ячжоу).

* «Сан» (三) по-китайски означает «три».

* Город исторически расположен в устье и дельте трёх рек — Санья (Туншань), Дабо и Линьчуань, чьи русла сходятся вместе. По другой версии, слияние Восточной и Западной рек образует развилку, похожую на букву «Y», что также отражено в географии названия.

* Второе слово «я» (亚) означает «второй», «подчиненный» или выступает частью исторического географического названия региона Ячжоу (崖州), сокращением которого долгое время являлось.

В отеле знающих русский язык портье практически не встретишь, но тут нас спасает установленное у меня в телефоне приложение «Google переводчик», где доступно 249 языков. В нем можно переводить как текстовое сообщение, так и звуковое. Оочень удобно и комфортно с ним чувствуешь в любой стране.

Конечно же для нас — людей старшего поколения, которые особо «не дружат» с иностранными языками, это приложение просто спасение!

А нашему молодому поколению, у которых какая-то, мне кажется, врожденная способность к языкам, особого труда не составляет общаться особенно на английском языке. Я так им по-хорошему завидую.

К своему удивлению только этим летом я обнаружила насколько хорошо мой сын владеет английским языком. Это обнаружилось, когда на нашем бракосочетании Ян стал свободно общаться с нашим зятем из Голландии на английском языке хорошего уровня. Галя даже воскликнула: «Да Ян говорит так, как будто он 10 лет жил в англоязычной стране!» Я была очень горда своим сыном!

Кстати, на семейный праздник были приглашены вместе с моим сыном всего 4 молодых человека, остальные гости были люди старшего поколения. И из этих 4 молодых людей трое очень прилично говорили по-английски.

Гордость!

Немного отвлеклась… Вернемся все же к основной теме моего повествования. Очень много отзывов я получила после публикации 2 первых частей моей трилогии о Китае и многие читатели ждут моего рассказа именно о море в Санье.

Оо! Море здесь одно из самых лучших, в которых я за всю свою жизнь успела поплавать!

Из Википедии:

*Южно-Китайское море — это полузамкнутое окраинное море в западной части Тихого океана, имеющее огромное стратегическое, экономическое и природное значение.

Основные характеристики

* Площадь: около 3,5–3,7 млн км².

* Глубина: средняя глубина составляет около 1024 м, максимальная — 5560 м.

* Границы: омывает берега Китая, Вьетнама, Малайзии, Филиппин, Брунея, Индонезии, Сингапура, Камбоджи и Тайваня».

Если это море оценивать по 5-тибальной системе, то мы с мужем смело поставили оценку «5».

Во-первых, оно теплое как «парное молоко», в море входишь и просто безо всякой моральной и физической подготовки погружаешься в него — настолько комфортная в нем температура воды, во-вторых, вода в нем очень чистая, прозрачная, прямо как в нашей Амге, в третьих, берег и дно из белого песка, в четвертых, на пляже безопасное дно — глубину набираешь постепенно — нет опасных ям и резких углублений, в-пятых, нам понравилось и то, что нет опасных высоких волн в это время.

Супер!

Хотя наш отель и стоит на второй линии, но пройти к морю можно прогулочным шагом в течение 8-10 минут по прекрасной аллее, затененной пальмами и другой местной растительностью.

Свободный проход к морю находится буквально в 2 минутах от лобби нашего отеля, между отелями.

Это единственный минус нашего отеля: нет прямого доступа к морю и нет регулярного трансфера до пляжа. Но наличие индивидуального бассейна в номере эти минусы с лихвой восполняет!

Ниже я буду несколько обрывисто писать наиболее важные на мой взгляд темы, по которым хочу поделиться опытом или просто в виде интересной информации.

Как говорится: миром правит информация. Кто информирован, тот вооружен!

Итак, начнем.

Хотя дома у меня было несколько головных уборов, я впопыхах совсем забыла что-то из них захватить. А головной убор просто обязателен при таком активном солнце. Поэтому по приезду стала лихорадочно искать подходящий головной убор, но, к моему сожалению, ни один понравившийся из них не подошел на мой 59-й размер головы. Так что тем дамам, у кого большие размеры головы, не стоит дома их забывать. Меня от солнца спасал зонтик, который я все время носила с собой.

Кстати, в качестве совета: в приложении «Алипэй» есть мини-приложение «DiDi Travel» — служба такси. Очень удобно и намного дешевле обычных такси — практически вдвое. Например, если поездка в течение 30 минут стоит на «DiDi Travel» всего порядка 30 юаней, то у частных такси это будет стоить порядка 55-65 юаней. Главное знать правильную пропись локаций актуального своего местонахождения и конечного пункта поездки и смочь написать либо английской прописью, либо китайскими иероглифами, попросив эту пропись у портье, либо у отельного гида.

Немного об автомобилях: однако Китай пересел в плане транспорта практически полностью на изделия своего автопрома! Каких только марок машин мы не увидели. При этом поразило огромное количество электромобилей! Их можно отличить в Китае тем, что электромобили носят номера, выбитые на зеленом фоне, а бензиновые и дизельные — на синем фоне. И для сохранения наилучшей экологической обстановки в регионе китайцы приняли решение запретить выезд в город бензиновых автомобилей 1 раз в неделю. При этом этот один невыездной день в неделю каждый выбирает сам. Помните, схожее решение у монголов в Улан-Баторе, которые приняли примерно подобное решение из-за пробок?

В отличие от бензиновых автомобилей в Китае владельцы электромобилей никаких ограничений не имеют. Вот такая борьба с загрязнением окружающей среды в Китае. Молодцы!

Несколько фраз про китайский массаж… Немного похоже на тайский массаж, но все же имеет свои особенности. Но массаж стоп (стоп и голеней), который я получила на пробу, мне не особо понравился, если сравнивать его с тайским подобным массажем. Но в то же время в той клинике, где мы были, массаж стоп стоил всего 30 юаней, но я выбрала предложенный сотрудником клиники другой вариант массажа стоп — массаж стоп, совмещенный с массажем шеи и плечевого пояса. Вот эту часть китайский массажист выполнил на славу всего за 50 юаней. У меня, как у среднестатистической девушки за 50 лет, конечно же, имеется плече-лопаточный периартрит. Вот с этим периартритом этот массажист очень хорошо поработал и принес некоторое облегчение.

Во время массажа специалист, проведя некую диагностику, активно сагитировал меня на кровопускание (чего я, в принципе, сама как раз хотела). Все это в итоге вылилось в 350₽ со скидкой в 60 юаней.

Наша мама прошла массаж шеи и спины за 60 юаней. Мужу после общего оздоровительного массажа, довольно жесткого (за 70 юаней) тоже предложили кровопускание. Так что вместо запланированных 180 юаней на троих, мы оставили в клинике 720 юаней. Однако, как они умеют повышать средний чек клиента!

Но все же цены в этой клинике намного дешевле, чем если бы мы такие же виды массажа прошли в салоне, находящемся в самом нашем отеле. Сравните: тот же массаж стоп стоит там 120 юаней, массаж спины — 120 юаней, общий оздоровительный массаж- 280 юаней. Как говорится — почувствуй разницу.

Если продолжить медицинскую тему, хочу упомянуть о том, что обязательно надо захватить с собой все те препараты, которые принимаете регулярно, а также препараты, которые могут понадобиться в случае простудных заболеваний (один из лучших противовирусных препаратов-осельтамивир 75 мг), аллергии (например, эриус, цетрин), расстройства органов ЖКТ, особенно при поносах (фуразолидон, энтерол) и при желудочных болях (дюспаталин, нольпаза, омез). Я себя поблагодарила за такую привычку — возить в поездках таблетки на все случаи жизни, когда наша мама из-за кондиционеров заболела ОРЗ. По ощущениям у нее была и температура. Но благодаря своему природному крепкому здоровью и тому, что она редко принимает вообще лекарства (нет привыкания к тем или иным препаратам) Анастасия Васильевна буквально на завтра пришла в полную норму! Крутышка!

Кстати, о кондиционерах. Так как на улице практически всегда температура достигает цифр выше +30 С, то, конечно же, без них никак. В виллах кондиционеры висят не только в спальне, но и в большой ванной комнате. Поэтому мы обычно по ночам выключали кондиционер в спальне и при этом оставляли включенной кондиционер в ванной комнате, минимизируя при этом возможность опасного переохлаждения.

И последний полезный совет: обязательно установите у себя в телефоне, если есть возможность, е-сим. В этом случае, у вас будет беспредельно бесплатный интернет, отличная связь уровня 5G, возможность быть на связи 24/7 (но не через обычных операторов), и даже вне отеля (WiFI отеля не понадобится), возможность использовать Алипэй везде, возможность раздавать интернет тем, кто рядом с вами.

И наконец-то перехожу к рассказам об экскурсиях, на которых мы побывали в Санье.

Мы перед поездкой просмотрели в интернете основные достопримечательности г. Санья. Поэтому по приезду на первой встрече с отельным гидом Сашей (его китайское имя звучит как Sun xiaowei（孙晓伟)) мы обсудили список экскурсий. К его чести и к нашему удивлению, Саша от некоторых экскурсий нас даже отговорил и посоветовал более интересные варианты. Мы это оценили!

Во-первых, мы посетили шикарное шоу «Санья Тысяча и одна ночь», который проходит на территории тематического парка «Sanya Romance Park». Его стоимость в индивидуальном туре нам обошлась в 450 юаней на человека. Это огромная развлекательная территория, на котором расположены игровые зоны, комнаты страха, зеркальный лабиринт, зрелищные тематические музеи, интерактивные павильоны, магазины одежды, игрушек, продуктовые магазины и многое другое. Все это мы просмотрели перед началом шоу. И в самом парке очень много разнообразных, зрелищных, фантастических и сказочных инсталляций, которые выполняют роль примечательных фотозон.

После, как говорится, первой части «марлезонского балета», мы последовали, наконец, в огромный зрительный зал на 3000 посадочных мест.

Шоу представляет собой грандиозную постановку, повествующую о 10-тысячной истории острова Хайнань и города Санья, легенды коренных народов Ли и Мяо, морского Шелкового пути и эпические романтические сказания. Во время прогулки по Романтическому парку мы встретили молодых людей, одетых в национальные костюмы народов Ли и Мяо. Мы даже стали свидетелями целого шествия колонны людей, одетых в их красочные национальные одежды, а затем и зрителями огненного шоу.

Это уникальное зрелище под названием «Санья Тысяча и одна ночь», если верить путеводителям по парку, является одним из самых грандиозных постановок в Китае, по уровню спецэффектов и зрелищности сравнимая с шоу цирка «Cirque du Soleil». Оказывается, к созданию шоу «Санья Тысяча и одна ночь» приложили руку режиссеры мирового уровня!

На шоу практически нет речевых диалогов, всю излагаемую историю сначала читаешь в субтитрах на китайском, английском и русском языках и далее вся история передается через танцы, акробатику, музыку и поэтому здесь нет национальных границ. Это зрелище понимаешь через свои эмоции, зрительное восприятие прекрасного и чудесного! Так как мы купили опять-таки индивидуальный тур на это шоу (450 юаней вместо 380 юаней при групповом туре), то нас Саша посадил где-то на 8 ряд прямо посередине зала, что позволило нам с диким восторгом ощутить все потрясающие технические возможности зрительских трибун, которые способны слегка двигаться. Когда зрительские кресла раздвигались, при этом между двумя рядами образовывались подмостки, по которым шествовали герои действа в потрясающе красочных костюмах, как на подбор красивые, стройные молодые люди. Это шоу использует уникальные технологии: сцена оборудована огромными экранами с эффектом 360°, водными каскадами. Дикий восторг у зрителей вызвали водопады прямо в зале, огненные и лазерные шоу, а также умопомрачительные трюки воздушных акробатов.

В общем, мы из зала вышли счастливые, довольные и с чувством соприкосновения с волшебством!

Во-вторых, мы побывали на экскурсии «Стеклянный мост» (индивидуальный тур с обедом (шведский стол) — 550 юаней на человека). Доехать до этого моста с нашего отеля минут 45-50.

Хотя с нами была пожилая мама моего мужа, мы все же смело купили этот экскурсионный тур, полагаясь на природную так сказать «шустрость и боевитость» Анастасии Васильевны. И… надежды наши оправдались: наша мама — дама 82 лет, как ни в чем не бывало просто встала на мост и пошла… Вы представляете? Мы-то сами с Андреем помним, с каким трудом нам дались те первые 10-15 метров по первому в нашей жизни стеклянному мосту! А тут такое: как будто она каждый день ходила по такому мосту! Да, люди бывают разные! Короче, красотка!

Далее в этом же экскурсионном туре посетили небольшой зоопарк, где из обитателей наибольший наш интерес привлекли 2 животных: это красная панда и капибара. Мы все втроем впервые в жизни видели этих животных. Красных панд в природе по разным данным, оказывается, осталось только 2500-10000 особей. Они отличаются по внешнему виду от всем известных бело-черных панд и, как мне показалось, они больше напоминают что-то среднее между енотом и большой кошкой.

Далее наш путь пролегал через чащобу очень влажного тропического леса, где можно было пройти через парк орхидей, и затем попасть в джунгли периода мезозойской эры, где полно динозавров. Было немного прикольно видеть то, как рядом с устрашающими статуями динозавров мирно гарцевали в пруду грациозные фламинго.

Назад к исходной точке путешествия мы проехали часть на фуникулере, часть на автобусе.

И снова мы окунулись в волшебный мир, где уживались мирно прошедшая и настоящая эпохи.

И, наконец, третья экскурсия, которую мы посетили уже сами — это «Океанариум «Atlantis Sanya». Доехали мы туда на такси за 41 юань и заплатили за проход в океанариум 185 юаней с человека.

Наша мама впервые была на такой зрелищной экскурсии, поэтому эмоций было хоть отбавляй. Нас впечатлили тысячи морских обителей, в том числе и крупные морские млекопитающие, такие как белухи (полярные дельфины), дельфины и морские львы. Всего в этом замечательном океанариуме живет свыше 86 000 особей, более 280 видов рыб и других животных (включая акул, скатов, белух, пираний и мурен) и «Atlantis Sanya» знаменит также тем, что в нем более 30 тематических зон и аквариумов, стилизованных под мифический город Атлантиду.

И в финале немного хочу все таки коснуться шопинга. В Санье есть самый большой в мире аутлет с достаточно дорогими ценами. Есть неплохие торговые центры. Но из-за того, что здесь круглый год лето, то соответственно, ассортимент соответствующий. Ну мы закупились на N — ую сумму, никого из близких родственников практически не забыли и остались этим очень довольны.

А ведь все эти дни стояла прекрасная солнечная погода, друзья, несмотря на не очень радужные предварительные прогнозы. Я даже, кажется, поверила в то, что если очень захотеть, то все в этой жизни получается.

А нашему отелю и особенно персоналу огромный респект! Все эти дни нашего пребывания они очень профессионально и с большим человеческим участием, я бы даже сказала, трепетно создавали нам комфорт и уют. Здесь нет табличек «Не беспокоить» или «Прошу убраться в номере». По умолчанию каждый день сотрудники убираются в номерах, ежедневно меняют постельное белье, халаты и полотенца. И самое трогательное, что через день официанты отельного ресторана угощали нас сладостями от шеф-повара, да еще и с небольшим огненным шоу. Боже, как это мило было! А как красиво в окрестностях отеля: везде пальмы, другие деревья, кустарники, цветы, все утопает в зелени, много искусственных водоемов, полные рыбы. И за всем этим неустанно ухаживает большое количество персонала.

Сервис и условия пребывания в отеле просто отличные. Высший пилотаж! Очень рекомендуем!

Вот и закончились эти 8 необычайно счастливых и, я бы сказала, просто волшебных дней, когда можно было оторваться по полной программе от повседневности и отдохнуть от души для тела и души!

С уважением и благодарностью, счастливая и отдохнувшая, Светлана Яновна Яковлева, кандидат медицинских наук, Заслуженный работник здравоохранения Республики Саха (Якутия), учредитель, генеральный директор Медицинской клиники «Яннамед». Октябрь 2026 г.