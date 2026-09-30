Особенности свадебного путешествия в Китай

Продолжаю рассказ о нашей свадебной поездке в Китай вместе… с 82-летней мамой мужа. Начало здесь.

Через 3 дня из Пекина мы вылетели на остров Хайнань, а если быть точнее — в город Санья. Это один из 9 городов острова, который является главным курортным городом на юге острова с миллионом населения. А столицей и главным политическим, экономический центром острова Хайнань является город Хайкоу.

Полетели мы из Пекина рейсом HU-7279 авиакомпании «HAINAN AIRLINES». Самолет приятно поразил новизной, чистотой, вкусным и обильным обедом и, конечно же, очаровательными и, как на подбор, красивейшими стюардессами. Как истинная женщина, я сразу стала разглядывать их униформу. Она мне очень понравилась своей подчеркнутой женственностью, аутентичностью и национальным колоритом, а также прекрасной текстурой ткани. И даже фартуки, которые девушки одели во время обслуживания обеденной трапезы пассажиров, были необычайно красивыми, с цветочными узорами по краям.

Санья нас встретила дождливой, пасмурной погодой, что ввергло нас в некоторое унынье. Но по прилету, встретивший нас отельный гид Саша успокоил, что погода в Санье довольно переменчивая и начавшийся пасмурно день чаще всего переходит в солнечную погоду. По прогнозу на ближайшую неделю погода должна была быть действительно переменчивой: то дождь, то пасмурные дни без особого солнца, но зато без продолжительных дождей. Температура обещала быть в районе +28С — +30С , но ощущаться как +34С. Но в действительности вот уже третий день стоит прекрасная солнечная погода! Видимо, наши Айыы услышали мои молитвы!

Кстати, нам для трансфера с аэропорта до отеля подали роскошный премиального класса 7-местный минивэн «Voyah Dream», суперсовременный, нашпигованный донельзя компьютерной техникой. Из-за такой оснащенности было такое ощущение, что он может вполне обойтись даже без водителя.

Вообще мы в этот раз очень оценили преимущества индивидуального тура.

Как только мы вступили на лобби отеля, нас поразили просторы и, главное, высоченные потолки этого помещения. Поинтересовавшись у портье, я узнала, что высота потолка в наивысшей точке составляет 35 метров. Вау! Это выглядит очень помпезно и величественно!

Информацию об отеле, где мы остановились, мы, конечно же, изучили еще до приезда. Отель был подобран и предложен нашим туроператором и имел очень хорошие отзывы в интернете.

Кстати, восторженные отзывы о нем мы услышали уже в аэропорту Иркутска от молодого человека, который помог нам заполнить миграционную карту.

Кстати, о миграционной карте.

Для въезда в Китай ее можно заполнить в электронном виде на официальном сайте за сутки до вылета. Карта заполняется на каждого въезжающего, включая детей, вне зависимости от того, нужен или нет визовый режим.

Я было попробовала оформить миграционную карту через предложенный сайт, но увы — это оказалось не так просто. Поэтому я несказанно обрадовалась предложенной в аэропорту Иркутска помощи незнакомца. Оказывается это можно сделать прямо в приложении «Alipay». Он успел заполнить карту для нас троих впритык перед самой посадкой его на рейс до Гуанчжоу. Благодарю Судьбу за то, что она частенько мне дает встретить на своем пути добрых людей в самый необходимый для меня момент!

Из ресепшена нас с чемоданами повезли на электрических гольф-карах до нашей виллы. Божечки, нас ожидала прекрасная отдельная вилла с двориком, с просторной спальней с огромными окнами в пол, с большой ванной комнатой, даже с отдельно стоящей небольшой гостиной, которую вполне можно использовать как гостевую комнату и… со своим бассейном. И снова вау! Мы конечно заранее знали, что вилла с бассейном, но одно дело слышать или прочитать об этом, а совсем другое дело — увидеть это воочию! Тем более, что мы ранее всегда останавливались только в обычных отелях. Мы радовались как дети!

Муж чуть не прыгнул сразу в бассейн сходу, как в той рекламе.

А просыпаться утром под щебет птиц — оо, это отдельное удовольствие!

И нас еще удивил тот факт, что стоит только набрать номер ресепшен и попросить «байк» с упоминанием количества пассажиров, к тебе на виллу направляют все тот же гольф-кар и увозят тебя до лобби, до ресторана. Для тех, у кого вилла находится действительно далеко от лобби или у кого больные ноги, согласитесь, это крайне удобно!

Днем из-за жары мы частенько пользовались услугами такого трансфера, хотя на самом деле наша вилла находилась не так уж и далеко. А вечером пройтись по улочкам мини городка было даже очень приятно, тем более, что эти улочки проходят между искусственными водоемами, полными золотых и коралловых рыб, с прекрасными кувшинками, и между благоухающими кустарниками с замечательно-красивыми цветами.

Буквально 2 слова о ресторане. Это, конечно же, шведский стол с шикарным ассортиментом яств, отвечающих любым запросам. Было правильным наше решение оплатить еще и ужины.

Ну что ж, я думаю, что на этом можно поставить пока точку. В третьей — заключительной части моей трилогии о нашей поездке в Китай я расскажу об экскурсионной программе, правда не такой обширной как в других поездках, но все же. И, конечно же, расскажу какие впечатления оставило у нас море, в котором находится остров Хайнань.

Продолжение следует…

Светлана Яновна Яковлева, кандидат медицинских наук, Заслуженный работник здравоохранения Республики Саха (Якутия), учредитель, генеральный директор Медицинской клиники «Яннамед». Сентябрь 2026 г.