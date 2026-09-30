Тест по русскому языку: опасная ловушка числительных
Зачем нужно проходить тест по русскому языку? Сейчас мы всё чаще печатаем на бегу, отправляем голосовые и надеемся, что Т9 исправит опечатки за нас. Кажется, что главное — передать суть, а окончания не так уж важны. Но на самом деле чистый язык без ошибок сразу выдает в вас внимательного и образованного человека, который ценит свое и чужое время. К грамотному автору автоматически проникаешься симпатией, да и сами мысли в голове выстраиваются четче. А вот числительные — это вообще отдельная песня и настоящая ловушка! Как их правильно склонять и подружить с существительными? Даже опытные редакторы иногда над этим зависают. Хотите проверить себя? Пройдите наш мини-тест и узнайте, не делаете ли вы эти коварные ошибки!
У меня не хватает трёхста рублей.
Обе подруги давно не виделись.
Мы подошли к обоим девушкам.
Участвовало четверо спортсменов.
Правильные ответы и разбор:
1.Ошибка. При склонении сложных числительных обе части изменяются. Родительный падеж от триста — трёхсот. Правильно: не хватает трёхсот рублей.
2.Правильно. Собирательное числительное обе употребляется с существительными женского рода (подруги).
3.Ошибка. Числительное оба имеет разные формы в дательном падеже: для мужского/среднего рода — обоим, для женского рода — обеим. Правильно: подошли к обеим девушкам.
4.Правильно. Собирательные числительные (четверо) корректно сочетаются с существительными мужского рода, обозначающими лиц (спортсменов), а также с детёнышами животных и парными предметами.
Числительные и ихсклонение
Имя числительное — это самостоятельная знаменательная часть речи, объединяющая слова, которые обозначают числа, количество предметов или порядок предметов при счете и отвечают на вопрос сколько? или какой?.Числительное является частью речи, в которую объединены слова на основании общности их значения — отношение к числу. Грамматические признаки числительных неоднородны и зависят от того, к какому разряду по значению принадлежит числительное.
Основные разряды числительных:
Количественные: обозначают количество или число (отвечают на вопрос сколько?). Делятся на:
Целые (пять, сто);
Дробные (две третьих);
Собирательные (оба, трое).
Порядковые: обозначают порядок при счёте (отвечают на вопрос который? / какой?). Пример: пятый, сотый.
Строение слов
Простые: имеют один корень (три, пять).
Сложные: имеют несколько корней (пятьдесят, двести).
Составные: состоят из двух и более слов (двадцать пять).
Главное правило склонения
У количественных составных числительных изменяется каждое слово (каждая часть).
У порядковых составных числительных изменяется только окончание последнего слова.
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