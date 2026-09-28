Ежедневный гороскоп на вторник 29 сентября 2026 года

Если вы просыпаетесь в понедельник и у вас не болит голова, значит уже вторник

гороскоп на 29 сентября

Лунное предупреждение

Гороскоп на 29 сентября 2026: 18, 19 лунный день. Убывающая Луна. Сегодня воздержитесь от покупок (за исключением продуктов питания и бензина) и принятия важных решений после 02:00 ночи (уже в ночь на среду, 30 сентября). Луна находится в знаке Тельца.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня вы можете обнаружить, что испытываете к своим вещам более сильную привязанность, чем обычно. Именно это может подтолкнуть вас к излишней расточительности или импульсивным покупкам. Подобное желание проявить щедрость может также повлиять на ваши финансовые переговоры. Будьте внимательны к этому.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Это благоприятный день для вас, поскольку Луна находится в вашем знаке и в прекрасной гармонии с удачливым Юпитером. Помните, что вы цените антиквариат и красивые вещи, но сегодня ваше финансовое суждение может быть притуплено склонностью к излишним тратам. («Беру оба!»)

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Это игривое и легкое время для вас, поэтому вы с удовольствием будете посещать светские мероприятия, отдыхать, ходить на спортивные события, выставки и развлекаться с детьми. По сути, вы просто хотите наслаждаться жизнью. Ваш позитивный стиль общения сегодня будет притягивать людей, ведь энтузиазм заразителен.

Рак (21 июня – 22 июля)

Будьте осторожны и не переусердствуйте в финансовых вопросах сегодня. Вы можете потратить или раздать слишком много. Все дело в том, что аспект «избыточности» влияет на ваши финансовые решения. Помните: истинная щедрость заключается в том, чтобы давать ровно то, что необходимо.

Лев (23 июля – 22 августа)

Имейте в виду, что сегодня вы находитесь в центре внимания, и люди замечают вас больше, чем обычно. (Некоторые даже могут знать личные детали вашей частной жизни.) Окружающие видят вас не только уверенным, но и доброжелательным, сострадательным человеком. И это прекрасно.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня вас могут больше обычного привлекать философские идеи, вопросы религии и возвышенные темы, заставляющие задуматься о жизни, о том, как устроен мир и каким он должен быть. Возможно, вы начнете анализировать отношение других людей к политике и религии. (Вы самый наблюдательный знак зодиака.)

Весы (23 сентября – 22 октября)

Вы — знак, ориентированный на людей, и сегодня вы чувствуете особую щедрость по отношению к друзьям и членам различных сообществ. Однако, если вам предстоит принять решение о том, как что-то разделить (например, наследство), обязательно позаботьтесь о собственных интересах и не упустите выгоду.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Это отличный день для обновления гардероба, но, пожалуйста, учитывайте ограничения Лунного предупреждения (см. выше). Будь то шопинг или обсуждение дел с партнерами и близкими друзьями, остерегайтесь крайностей. Не давайте обещаний, которые не сможете сдержать. А если делаете покупки, сохраняйте чеки.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Многих из вас сегодня может ожидать рабочая поездка. Чем бы вы ни занимались — работой, вопросами здоровья или заботой о домашнем питомце — вы будете склонны мыслить масштабно и проявлять щедрость. При этом вами также будет двигать желание делать добро, что очень похвально. Всегда стремитесь к наивысшему благу.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Это прекрасный, полный веселья день для вас! Наслаждайтесь общением, вечеринками и искусством, особенно театром, кино и выставками в галереях. Спортивные события и игривое времяпрепровождение с детьми принесут вам радость. Романтические отношения находятся под благоприятным влиянием. Это также хороший день для финансовых спекуляций, если вы помните о Лунном предупреждении.

Водолей (20 января – 18 февраля)

«Рад вас видеть!» Ваше взаимодействие с окружающими будет дружеским и взаимовыгодным, поскольку сегодня люди открыты и щедры. Эти приятные контакты произойдут с партнерами, близкими друзьями, домочадцами, а также с представителями широкой публики.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня не берите на себя больше, чем можете потянуть, особенно в дискуссиях с другими людьми, а также при раздаче обещаний или взятии на себя обязательств. Все дело в том, что вы чувствуете себя уверенно, полны энтузиазма и готовы свернуть горы!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Алла Демидова (1936) и актер Бен Майлз (1966) разделяют с вами этот день рождения. Вы обладаете богатым воображением, чувствительны и идеалистичны. Вы также проницательны, практичны и всегда готовы прийти на помощь. Этот год будет посвящен общению и веселью, поскольку ваше творчество, энергия и жажда жизни находятся на пике. Позвольте себе немного расслабиться и снять оборону. Старые друзья могут появиться вновь, чтобы возродить былые отношения.