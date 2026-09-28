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28.09.2026 23:10
чтение: 1 мин
Культура

Якутян приглашают на лекцию о дирижере Галине Кривошапко

30 сентября 2026 г.  в 12:00 в Историческом зале Национальной библиотеки РС (Я)  (г. Якутск, проспект Ленина, 40) состоится открытая  лекция «Дирижер  Галина Кривошапко» в рамках Музыкальной гостиной Якутии и меропориятий «Музыкального университета» из цикла «Мастера музыкально-исполнительского искусства Якутии» заслуженного деятеля искусств Республики Саха (Якутия), кандидата искусствоведения Татьяны Павловой-Борисовой,приуроченная к Международному Дню музыки,  Году культуры в Республике Саха (Якутия), к 110-летию заслуженного деятеля искусств РСФСР, народной артистки ЯАССР Г.М. Кривошапко. Известный музыковед представит редкие архивные материалы и поделится опытом личного общения с известным якутским дирижером.

Вход свободный.

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Источник: Сетевое издание SakhaLife

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