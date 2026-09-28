Якутян приглашают на лекцию о дирижере Галине Кривошапко
30 сентября 2026 г. в 12:00 в Историческом зале Национальной библиотеки РС (Я) (г. Якутск, проспект Ленина, 40) состоится открытая лекция «Дирижер Галина Кривошапко» в рамках Музыкальной гостиной Якутии и меропориятий «Музыкального университета» из цикла «Мастера музыкально-исполнительского искусства Якутии» заслуженного деятеля искусств Республики Саха (Якутия), кандидата искусствоведения Татьяны Павловой-Борисовой,приуроченная к Международному Дню музыки, Году культуры в Республике Саха (Якутия), к 110-летию заслуженного деятеля искусств РСФСР, народной артистки ЯАССР Г.М. Кривошапко. Известный музыковед представит редкие архивные материалы и поделится опытом личного общения с известным якутским дирижером.
Вход свободный.
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