Триумф якутян на XXV Евразийском конкурсе «Этно-Эрато» в Москве

Сегодня на площадке Московского государственного академического театра «Русская песня» состоялся Юбилейный XXV Евразийский конкурс высокой моды национального костюма «Этно-Эрато». Творческие коллективы из Якутии не только достойно представили республику, но и завоевали главную награду смотра.

Как сообщила директор Национального Центра «Симэх» Яна Игнатьева, находящаяся в Москве, участники из Якутии показали выдающиеся результаты. В конкурсе, где были представлены свыше 80 коллекций из регионов России по 9 номинациям, якутские мастера удостоились Гран-при XXV Евразийского конкурса высокой моды национального костюма «Этно-Эрато».

Особый вклад в победу внесло творческое объединение «Үктэл» (руководитель — Жиркова Людмила Петровна, народный мастер РС(Я), лауреат премии Ассамблеи народов России «Гордость нации»). Коллектив был отмечен специальным призом «За профессионализм».

В номинации «Лучший Костюм народов Севера, Сибири, Дальнего Востока» I место также досталось объединению «Үктэл» с коллекцией «Женские костюмы богинь Айыы».

II место разделили сразу два представителя Якутии: общественное объединение «Возрождение» (руководитель — Харлампьева Азияна Филипповна) с коллекцией «Летняя палитра» и мастерица Ольга Игнатьева из села Немюгинцы, представившая работу «Хотойдоох сон». Ещё III место в номинации «Ретро этнического костюма» завоевало объединение «Возрождение» с коллекцией «Чёрный стерх».

III место завоевал молодой мастер Григорий Саввин из Хангаласского улуса с коллекцией «Зимний свадебный костюм якутов 19 века».

Григорий Саввин — лауреат и победитель республиканских выставок по народному прикладному творчеству. Мастер глубоко изучает историю и значение орнаментов, создавая уникальную одежду, в которой воссозданы традиции, обычаи и культура народа саха. На суд жюри в Москве он представил зимний свадебный комплект.

Участие в конкурсе приняли и другие объединения. Так, творческое объединение «Үктэл» выступило в трех номинациях, представив коллекции «Хара кыталык» (ретро этнического костюма), «Летняя палитра» (Север и Дальний Восток) и «Женские образы богинь Айыы» (этнические мотивы в современном костюме). Творческое объединение «Возрождение» боролось за победу в двух номинациях.

Успех якутских модельеров на престижном международном конкурсе подтверждает высокий уровень мастерства и сохранение культурного наследия народа саха на мировой арене.