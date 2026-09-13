Код Республики: как первый Фестиваль землячеств перезагрузил центр Якутска

Воскресенье 13 сентября, стало для центра Якутска днем абсолютного тепла. Площадь Орджоникидзе на несколько часов превратилась в микрокосм всей республики Саха (Якутия). Здесь под звуки хомуса и гул голосов смешались запахи строганины, свежей типографской краски книг и дыма от кострового чая. Первый Фестиваль Совета землячеств собрал более 4000 человек, доказав: быть саха, эвеном или юкагиром можно и нужно не только в родном аласе, но и в столичном мегаполисе.

«Город без своих сыновей теряет корни, а сыновья без поддержки города теряют опору. Сегодня мы связываем эти нити заново», — отметил в приветственном слове заместитель главы города Евгений Пермяков. Его поддержали председатель Совета землячеств Иван Неустроев и депутат Ил Тумэн Елена Голомарева, сделав акцент на необходимости сохранения родного языка среди молодежи, уезжающей учиться в столицу.

Концертная программа фестиваля ломала стереотипы о том, что народное искусство — это исключительно музейная ценность. Всего 15 делегаций — от северного Усть-Янского до промышленного Ленского — привезли сто артистов. Двадцать два номера сложились в единую мозаику современной Якутии.

Пока на главной сцене шел концерт, фланирование по площади напоминало этнографическую экспедицию. Десять ремесленников привезли товар штучный, сделанный руками, а не станком.

Интеллектуальным центром праздника стала палатка Совета землячеств улусов РС(Я). Экспозиция «История Якутии» позволила любому желающему полистать оцифрованные карты XIX века и найти упоминания своей деревни в трудах первых исследователей Севера. Рядом висели гербы всех 34 улусов и самого Якутска, вышитые народными умельцами шерстью и бисером. Это визуальное прочтение геральдики вызвало живой отклик: гости искали на полотнах знакомые тотемы и обсуждали легенды их происхождения.

Фестиваль выполнил главную задачу, которая редко прописывается в официальных пресс-релизах. Для студентов-якутян, приехавших покорять столицу, для молодых специалистов и целых семей, переехавших в город ради работы, площадь Орджоникидзе на один день стала островком дома. Местом, где тебя понимают без перевода. Инициаторами этого большого разговора о корнях выступили заместитель председателя Совета Федорова Н.П. и сотрудники Академии наук РС(Я) Прокопьева Н.И. и Филиппова В.В., входящие в состав Совета землячеств.

Организаторы уже анонсировали II Фестиваль в 2027 году, пообещав расширить географию участников и добавить гастрономический блок с кухней всех народов Якутии.

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Источник: Прокопьева Н.И., Филиппова В.В. для Пресс-службы Академии наук РС (Я).

Фото: Филиппова В.В., участники ярмарки