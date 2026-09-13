Еженедельный гороскоп на с 13 по 20 сентября 2026

гороскоп на неделю с 13 сентября 2026 года

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На этой неделе многие почувствуют прилив сил и уверенности. Захочется справедливости и признания своих заслуг. Кстати, гороскоп на неделю с 13 по 20 сентября 2026 года подтверждает, что энергия этих дней располагает к таким переменам. Некоторые так увлекутся отстаиванием своих прав, что их будет трудно остановить. И это не так уж плохо: требовать заслуженного уважения — нормально. А вот принижать себя, лишь бы никого не потревожить, — не лучшая стратегия. Знакомо. И не раз.

Отчасти такой настрой связан с благоприятным взаимодействием огненного Марса и Солнца. Но главную роль, на мой взгляд, играет Сатурн в Овне: он помогает расправить плечи и подкрепить смелые порывы самодисциплиной.

Овен

21 марта — 19 апреля

На этой неделе вам нужны результаты. Хочется продуктивно работать, укреплять здоровье и научить кота переворачиваться по команде. А почему бы и нет?

Дома сейчас много движения, а возможно, и настоящий хаос: перестановки, ремонт, переезд или гости, которые никак не соберутся уходить. Зато в близких отношениях хватает и страсти, и нежности. Есть что записать в дневник! К тому же к вам могут прийти деньги. А это мы любим. Переговоры о совместном имуществе, наследстве и кредитах обещают сложиться в вашу пользу.

Присмотритесь к своему повседневному гардеробу и подумайте, какой образ вы хотите создать в ближайший год. Ваш имидж меняется — как и вы сами. Уже есть идеи?

Телец

20 апреля — 20 мая

Вы настроены весело и свободолюбиво: хочется выбраться из дома и как следует развлечься! Эта игривая энергия может найти выход в спортивных состязаниях, активных играх с детьми и романтических приключениях с огоньком. Да-да, вы готовы получать удовольствие от жизни.

Общение тоже складывается как нельзя лучше. Вы увереннее отстаиваете свои идеи и взгляды и не боитесь высказываться. Неделя обещает быть насыщенной: короткие поездки, встречи и повседневные дела не дадут сидеть на месте.

Тем временем ваша покровительница Венера находится в доме партнёрства и побуждает открыто проявлять нежность к любимым. Обнимайтесь и целуйтесь на здоровье!

Близнецы

21 мая — 20 июня

Дом и семья, особенно отношения с кем-то из родителей, по-прежнему занимают важное место в вашей жизни. Многим захочется чаще оставаться дома, отдыхать в привычной обстановке и наслаждаться уютом.

В начале недели вы можете засучить рукава и взяться за уборку или обустройство жилья. Возможно, одним из пунктов вашего списка станет обновление рабочего места: хочется, чтобы оно радовало глаз.

Энергии для заработка у вас тоже достаточно. В конце концов, деньги очень кстати, когда хочется что-нибудь купить. Но именно сейчас легко увлечься и потратить лишнее, так что держите себя в руках. Лучше найдите полезное применение тому, что у вас уже есть: это принесёт больше всего удовлетворения.

Рак

21 июня — 22 июля

Ваш гороскоп на неделю с 13 сентября: Огненный Марс бывает в вашем знаке примерно раз в два года и приносит мощный прилив энергии. Обычно это очень деятельный период: хочется усердно работать, увереннее заявлять о себе и активнее отстаивать свои права.

Вы ощущаете этот заряд с середины августа и сможете пользоваться им до конца сентября. Вот почему сейчас так много коротких поездок, дел, встреч и разговоров! Причём вы говорите именно то, что думаете, и готовы стоять за своими словами.

Некоторого внимания может потребовать домашний ремонт. Но одними заботами жизнь не ограничивается: вам хочется развлекаться, а романтика сейчас особенно притягательна.

Лев

23 июля — 22 августа

«Покажите мне деньги!» Что ни говори, вы умеете тратить с размахом. Признайтесь! Впрочем, когда есть конкретная цель, вы способны стать весьма бережливыми.

В последнее время финансовые дела пошли в гору — отчасти благодаря вашему усердию. Вы настроены не только больше зарабатывать, но и разумнее использовать то, что уже имеете: облегчать себе жизнь, а заодно, возможно, помогать другим.

На этой неделе особенно захочется заняться интерьером. Ведь для Льва дом — настоящий замок. Приглашайте гостей: будет кому полюбоваться результатами ваших стараний.

И всё же не слишком увлекайтесь десертами, сладостями, вкусной едой и напитками. Да-да, вы понимаете, о чём речь.

Дева

23 августа — 22 сентября

Солнце остаётся в вашем знаке ещё на неделю, помогая зарядить внутренние батарейки на оставшуюся часть года. Оно также привлекает к вам людей, готовых поддержать, и благоприятные возможности. Настоящий подарок!

На этой неделе огненный Марс усиливает его влияние, добавляя вам энергии и напористости. Тем временем Меркурий перешёл в ваш дом денег: появляются идеи для заработка и желание увеличить доход.

Венера теперь находится в доме общения, придавая вашим словам обаяние и усиливая дипломатические способности. Очень кстати, ведь Марс подогревает соревновательный дух — особенно в спорте. Вперёд, команда!

Весы

23 сентября — 22 октября

Меркурий сейчас в вашем знаке, поэтому неделя обещает быть богатой на разговоры. Вы будете вкладывать душу в свои слова, а окружающие найдут вас интересными и убедительными.

При этом Меркурий поможет посмотреть на себя со стороны — более объективно и без лишних эмоций. Он же пробуждает тягу к поездкам. А поездки, разумеется, требуют пары обновок: нужно же хорошо выглядеть!

Идея не такая уж плохая, ведь Марс в верхней части вашей астрологической карты усиливает амбиции. Чтобы воплотить их в жизнь, нужна уверенность. А когда вы довольны своим внешним видом, уверенности прибавляется. Всё связано!

Если соберётесь за покупками, загляните в раздел лунных предупреждений в моих ежедневных гороскопах.

Скорпион

23 октября — 21 ноября

На этой неделе все хотят вас видеть. Наслаждайтесь возросшей популярностью: вы можете завести новых друзей, вступить в клуб или присоединиться к какой-нибудь организации. Не исключено, что вам предложат возглавить комитет или взять на себя другую руководящую роль.

Не волнуйтесь: при всей вашей силе и властности Венера в вашем знаке смягчает впечатление, которое вы производите, и помогает проявлять обаяние и дипломатичность.

И всё же, что бы ни происходило вокруг, этот год требует упорного труда — вы и сами это знаете. Примите такой ритм и гордитесь уже достигнутым. Сейчас проверяется ваша способность действовать и добиваться результата. Награда за усилия придёт весной 2028 года.

Стрелец

22 ноября — 21 декабря

Используйте эту неделю по максимуму: это последняя возможность в нынешнем году насладиться положением Солнца в верхней части вашей астрологической карты. Оно словно направляет на вас свет софитов, представляя в самом выгодном свете.

Такое влияние бывает раз в год и помогает производить прекрасное впечатление на окружающих. Пользуйтесь преимуществом. Добивайтесь того, чего хотите.

Возможны споры о совместном имуществе, налогах, долгах, страховке или наследстве. Если они возникнут, вы с ними разберётесь. На этой неделе вы также можете чаще общаться с людьми моложе вас. Вероятны тайные романы.

А заманчивые возможности для путешествий по-прежнему заставляют ваши глаза загораться. «Ах, почему у тебя такой большой чемодан? — Чтобы побольше в него поместилось, дорогая!»

Козерог

22 декабря — 19 января

Это последняя неделя нынешнего благоприятного периода для путешествий и поиска новых возможностей в медицине, праве, высшем образовании, издательском деле и СМИ. Расширяйте свой мир, советует ваш гороскоп на неделю с 13 сентября!

Меркурий в верхней части вашей карты поможет находить общий язык с авторитетными людьми: родителями, начальством, преподавателями и представителями полиции.

Марс до конца месяца остаётся напротив вашего знака, создавая напряжение в отношениях с партнёрами, супругами и близкими друзьями. Без терпения не обойтись.

К счастью, Венера проходит через ваш дом дружбы и делает общение — в том числе в компаниях и коллективах — более приятным. С её поддержкой легче выражать привязанность. А чувствовать себя любимыми хочется всем.

Водолей

20 января — 18 февраля

В последнее время жизнь несколько усложнили вопросы наследства, страхования, налогов, долгов и совместного имущества. К счастью, Юпитер, приносящий удачу, находится в вашем доме партнёрства и благоприятствует отношениям с окружающими.

Вдобавок Венера в верхней части карты создаёт хорошие условия для дел и карьеры. Как приятно! Благодаря ей влиятельные люди и руководство будут смотреть на вас благосклоннее. У некоторых возможен даже роман с начальником.

Меркурий сейчас тоже расположен удачно: ваши слова звучат особенно умно и убедительно. Впрочем, вы и так умны — Водолей считается одним из самых интеллектуальных знаков зодиака. А если ещё обмахиваться петицией вместо веера, получится весьма занятный образ.

Рыбы

19 февраля — 20 марта

Это последняя неделя, когда Солнце находится напротив вашего знака. И это хорошая новость: последние три недели могли принести усталость и ощущение нехватки сил. По возможности позволяйте себе вздремнуть днём.

Зато огненный Марс расположился в одной из самых жизнерадостных областей вашей карты. Он зовёт общаться, участвовать в спортивных состязаниях и надевать танцевальные туфли!

Не упускайте возможности отправиться в путешествие: обстоятельства этому благоприятствуют. Обсуждение бюрократических вопросов, связанных с совместным имуществом, налогами, долгами и наследством, тоже обещает быть продуктивным.

Продолжайте искать способы улучшить условия на нынешней работе или найти место получше. Это вам по силам, а Юпитер будет поддерживать такие начинания в течение ближайшего года!

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