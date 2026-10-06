Задержан мэр Алдана

Сегодня, 6 октября задержан глава города Алдана Владимир Шедько. Детали задержания силовиками пока не разглашаются.

Подробности со ссылкой на свои источники сообщает Тайгапост. По данным издания, в отношении группы алданских чиновников и предпринимателей возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и взяточничества. В материалах также фигурирует заместитель главы города по экономике и финансам Елена Михайлова.

У следователей также возник ряд вопросов к предпринимателю Сергею Ониперу, долгое время возглавлявшему муниципальную управляющую компанию Алдана, ныне подрядчику по содержанию дорог. Следователи допрашивали специалистов финотдела, конкурсной комиссии по проведению торгов и других работников мэрии.

В мэрии Алдана действовала целая преступная группа, сообщает издание со ссылкой на свой источник. Точно известно лишь о задержании Шедько. В течение 48 часов ему изберут меру пресечения. По опыту можно утверждать, что следствие будет настаивать на аресте.

Отметим, что Владимир Шедько руководит городом Алданом с сентября 2025 года, на выборы был выдвинут партией «Единая Россия». До этого занимал должность первого заместителя мэра Алдана.