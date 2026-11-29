30.11.2026 00:50
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Морозы пока откладываются
На большей части республики ожидается небольшой, на западе, юге местами умеренный снег, ветер умеренный, на побережье Арктики порывистый до 15-20 м/с, метели. Температура воздуха ночью -28-33°, при прояснении -33-38°, в низинах -43-48°, на западе, юге -18-23°, на юго-западе -7-12°, днем -25-30°, на северо-востоке -33-38°, в низинах -38-43°, на западе -15-20°, на юго-западе, побережье Арктики -8-13°.
В Якутске небольшой снег, ветер северо-западный 1-3 м/с. Температура ночью -34-36°, днем -31-33°
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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
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