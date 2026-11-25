25.11.2026 23:25
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Похолодало, однако: Аж -48° ударит
Похолодало, однако: Аж -48° ударит
На большей части республики ожидается небольшой, днем на западе, Колыме местами умеренный снег, ветер умеренный, на Колыме и восточном побережье северный ветер в порывах до 16-21 м/с, метели. Температура воздуха ночью -37-42°, на востоке -43-48°, на западе -23-28°, на юге -18-23°, днем -28-33°, в низинах -38-43°, на юге -12-17°, на юго-западе -8-13°.
В Якутске небольшой снег, ветер северный 2-5 м/c. Температура ночью -33-35³, днем -29-31°
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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
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