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16.11.2026 23:47
чтение: 1 мин
Погода
#морозы под -40
#суровая классика
#Туман

Ну вот и дождались суровой классики: Туман и морозы под -40

погода на 17 ноября 2026 года

Ну вот и дождались суровой классики: Туман и морозы под -40

На большей части республики ожидается небольшой, ночью на юго-западе местами умеренный снег, на северо-западе, западе, нижней Лене преимущественно без осадков. Ветер умеренный, на западе арктического побережья порывы 15-18 м/с, метель. Температура воздуха ночью -32-37°, в низинах северо-востока -42-47°, на юге -23-28°, на западе -18-23°, днем -28-33°, в низинах северо-востока -35-40°, на западе, юге -13-18°.

В Якутске преимущественно без осадков, утром местами туман, ветер северо-восточный 1-3 м/c. Температура ночью -36-38°, днем -30-32°

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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU

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