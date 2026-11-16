16.11.2026 23:47
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Ну вот и дождались суровой классики: Туман и морозы под -40
Ну вот и дождались суровой классики: Туман и морозы под -40
На большей части республики ожидается небольшой, ночью на юго-западе местами умеренный снег, на северо-западе, западе, нижней Лене преимущественно без осадков. Ветер умеренный, на западе арктического побережья порывы 15-18 м/с, метель. Температура воздуха ночью -32-37°, в низинах северо-востока -42-47°, на юге -23-28°, на западе -18-23°, днем -28-33°, в низинах северо-востока -35-40°, на западе, юге -13-18°.
В Якутске преимущественно без осадков, утром местами туман, ветер северо-восточный 1-3 м/c. Температура ночью -36-38°, днем -30-32°
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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
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