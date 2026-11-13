13.11.2026 18:27
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Погрелись — и хватит: Холода вернулись
На большей части республики ожидается небольшой, на юге, юго-западе ночью местами умеренный снег. Ветер умеренный, местами порывы 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -25-30°, при прояснении -33-38°, в низинах северо-востока -38-43°, на западе -16-21°, на юго-западе -10-15°, днем -20-25°, на севере -30-35°, на юге, юго-западе -13-18°, местами -8-13°.
В Якутске небольшой снег, ветер западный 1-5 м/c. Температура ночью -26-28°, днем -21-23°
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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
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