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13.11.2026 18:27
чтение: 1 мин
Погода
#зима берет свое
#Холода вернулись

Погрелись — и хватит: Холода вернулись

Погода на 14 ноября 2026 года

На большей части республики ожидается небольшой, на юге, юго-западе ночью местами умеренный снег. Ветер умеренный, местами порывы 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -25-30°, при прояснении -33-38°, в низинах северо-востока -38-43°, на западе -16-21°, на юго-западе -10-15°, днем -20-25°, на севере -30-35°, на юге, юго-западе -13-18°, местами -8-13°.

В Якутске небольшой снег, ветер западный 1-5 м/c. Температура ночью -26-28°, днем -21-23°

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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU

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