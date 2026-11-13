Депутаты ЯГД обсудили бюджет ЖКХ и обустройство контейнерных площадок

Комиссия по городскому хозяйству рассмотрела бюджетные расходы и вопросы обустройства контейнерных площадок

На заседании постоянной комиссии Якутской городской Думы по городскому хозяйству и экологии депутаты рассмотрели проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов в части профильных направлений, а также обращение депутата Натальи Луковцевой о размещении контейнерных площадок для твердых коммунальных и крупногабаритных отходов.

При рассмотрении бюджета депутаты обсудили финансирование трех муниципальных программ. На программу «Обеспечение функционирования и развитие ЖКХ» в 2027 году предусмотрено 555,8 млн рублей. В числе основных направлений расходов — развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение бесперебойной работы объектов ЖКХ, содержание водной инфраструктуры и комплекс мер по пропуску талых и ливневых вод.

В частности, 64,8 млн рублей направят на разработку проектно-сметной документации для строительства сетей водоснабжения, в том числе 58,2 млн рублей на село Табага и 4 млн рублей на микрорайоны Белое Озеро и Марха. Еще 15,4 млн рублей предусмотрено на технологическое присоединение к электросетям земельных участков для семей участников СВО и многодетных семей. На комплекс мероприятий по пропуску талых и ливневых вод запланировано 117,2 млн рублей.

На программу «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено 159,8 млн рублей. Существенная часть средств будет направлена на модернизацию местной автоматизированной системы централизованного оповещения. На эти цели заложено 27,6 млн рублей. Также предусмотрены средства на установку автономных дымовых пожарных извещателей в деревянных многоквартирных домах и пополнение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Финансирование программы «Охрана окружающей среды» составит 67,3 млн рублей. В числе предусмотренных мероприятий — озеленение городских территорий, разработка проекта рекультивации нарушенных земель, изготовление и поставка бункеров для отходов. На создание и обустройство контейнерных площадок запланировано 9,2 млн рублей.

Отдельно депутаты рассмотрели обращение Натальи Луковцевой, посвященное проблемам размещения и содержания контейнерных площадок в 203-м квартале и на улице Ефимова. Жители сталкиваются с нехваткой контейнеров, переполнением площадок и неудобным расположением мест сбора отходов. В частности, на улице Ефимова при обслуживании домов, где проживают несколько тысяч человек, имеющегося количества баков недостаточно. Кроме того, поступили обращения по поводу размещения площадки в непосредственной близости от окон жилых домов.

В обсуждении приняли участие представители управляющей компании и профильных подразделений администрации. Среди предложений — обустройство дополнительных площадок, расширение существующих, увеличение количества контейнеров и изменение их расположения. Также отмечена необходимость проведения собраний собственников для согласования возможных решений.

Депутаты обратили внимание, что проблема носит не только локальный, но и системный характер. При проектировании новых жилых объектов важно изначально предусматривать контейнерные площадки с учетом нормативного количества баков и фактической нагрузки. В числе предложений также прозвучала разработка единого стандарта таких площадок и совершенствование межведомственного согласования их размещения.

По итогам обсуждения Окружной администрации рекомендовано проработать вопрос организации дополнительных и расширения существующих контейнерных площадок на улице Ефимова, совместно с застройщиком рассмотреть возможность увеличения количества баков, а также провести необходимые встречи с собственниками жилья. Системные предложения по размещению и проектированию контейнерных площадок будут проработаны отдельно.

В работе заседания приняли участие председатель комиссии Владислав Парфёнов, члены комиссии Наталья Луковцева, Нюргун Ефремов и и.о. председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова.