Должникам продолжают перекрывать теплоснабжение!

В Якутии продолжают ограничивать теплоснабжение потребителям с задолженностью

ООО «Коммунтеплосбыт» и производственные филиалы ГУП «ЖКХ РС(Я)» продолжают совместные мероприятия по выявлению потребителей с просроченной задолженностью и введению предусмотренных законодательством ограничений теплоснабжения.

С октября специалисты сбытового подразделения вручили уведомления об ограничении теплоснабжения 433 собственникам индивидуальных жилых домов, имеющим задолженность за коммунальные услуги более чем за два расчетных периода на сумму 46,9 млн рублей. По состоянию на 11 ноября должники погасили порядка 9,2 млн рублей.

По истечении 20 дней с момента получения уведомления и непогашения долга ресурсоснабжающая организация вправе перейти к ограничительным мерам. Ограничение предоставления коммунальных услуг осуществляется путем установки дроссельных шайб на узлах ввода объектов потребителей.

Так, в селе Нюрбачан Нюрбинского района после установки дроссельной шайбы потребитель частично погасил задолженность и заключил соглашение о реструктуризации оставшейся суммы. В Хангаласском районе ограничения введены в отношении четырех потребителей частного сектора. После принятия подобных мер, жители также приступили к частичному погашению задолженности. Кроме того, в поселке Хандыга Томпонского района потребитель после получения уведомления оплатил больше 100 тыс. рублей накопившейся задолженности.

«Мы понимаем, что у каждой ситуации есть свои обстоятельства, поэтому предлагаем жителям возможность урегулировать задолженность в досудебном порядке, в том числе заключить соглашение о реструктуризации. Вместе с тем при отсутствии оплаты и мер по погашению долга предприятие будет применять предусмотренные законодательством ограничения», — отметил начальник отдела энергосбережения и повышения энергетической эффективности «Коммунтеплосбыта» Алексей Федоров.

Напомним, что мероприятия реализуются с целью снижения дебиторской задолженности населения и повышения платежной дисциплины. При возникновении временных финансовых трудностей должникам предоставляется возможность рассрочки платежа: для этого достаточно заключить договор реструктуризации. Документ предусматривает график ежемесячных платежей, позволяющий погашать долг поэтапно.