Жителям Якутска будет сделан перерасчет за холодное водоснабжение

По решению, АО «Водоканал» жителям Якутска сделают перерасчет оплаты за холодное водоснабжение за 22 и 23 ноября 2026 года. Об этом сообщил генеральный директор АО «Водоканал» Анатолий Кырджагасов. Это будет отражено в квитанциях за ноябрь, которые жители города получат до 5 декабря.

«В связи с ремонтными работами отмечено ухудшение качества воды в городе Якутске. Специалисты нашей лаборатории усилили контроль на всех водоузлах и конечных точках. Однако, остаточные явления такие, как мутность и изменение цветности, будут наблюдаться пока система окончательно не восстановится», — сказал Анатолий Кырджагасов.