Внимание! Пропал без вести

Пропал без вести в Якутске: 36-летний Арсланбек Узденов уехал на «Toyota Allion» и не выходит на связь



В Якутске объявлен розыск 36-летнего Арсланбека Сергеевича Узденова. По информации Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, мужчина пропал без вести 12 ноября 2026 года и с тех пор не выходит на связь.

Известно, что он выехал на автомобиле Toyota Allion без заднего бампера.

Приметы пропавшего:

Рост 173 см;

Спортивное телосложение.

Был одет:

Ветровка черная;

Бежевый свитер;

Синие джинсы;

Сапоги утепленные черные.

Особо отмечается, что мужчине требуется медицинская помощь.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Арсланбека Узденова, просят незамедлительно сообщить по следующим телефонам:

Полиция: 102 или 112 (ЕДДС);

Штаб волонтеров: 8 924 872 91 12;

Дежурная часть: 8 411 235 25 65;

Горячая линия: 8 800 700 56 76.

Не оставайтесь равнодушными, возможно, именно ваша информация поможет вернуть человека домой!