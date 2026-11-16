Внимание! Пропал без вести
Пропал без вести в Якутске: 36-летний Арсланбек Узденов уехал на «Toyota Allion» и не выходит на связь
В Якутске объявлен розыск 36-летнего Арсланбека Сергеевича Узденова. По информации Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, мужчина пропал без вести 12 ноября 2026 года и с тех пор не выходит на связь.
Известно, что он выехал на автомобиле Toyota Allion без заднего бампера.
Приметы пропавшего:
Рост 173 см;
Спортивное телосложение.
Был одет:
Ветровка черная;
Бежевый свитер;
Синие джинсы;
Сапоги утепленные черные.
Особо отмечается, что мужчине требуется медицинская помощь.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Арсланбека Узденова, просят незамедлительно сообщить по следующим телефонам:
Полиция: 102 или 112 (ЕДДС);
Штаб волонтеров: 8 924 872 91 12;
Дежурная часть: 8 411 235 25 65;
Горячая линия: 8 800 700 56 76.
Не оставайтесь равнодушными, возможно, именно ваша информация поможет вернуть человека домой!
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