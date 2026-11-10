Век на страже закона: История и современность нерюнгринской полиции

Наш постоянный автор, народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн), известный краевед и основатель нерюнгринского исторического музея «Мир времени» Александр Кошуков делится уникальными историческими фактами. 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел РФ, органам правопорядка в Нерюнгринском районе исполняется ровно 100 лет.

Сто лет на страже закона: Нерюнгринской полиции исполняется век

10 ноября в Российской Федерации отмечается День сотрудника органов внутренних дел — День российской полиции. Как рассказал народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн), основатель исторического музея в Нерюнгри «Мир времени» Александр Кошуков, в этом месяце органам правопорядка в Нерюнгринском районе исполняется ровно сто лет.

Предлагаем вашему вниманию исторический очерк Александра Кошукова о том, как создавалась и росла милиция в Тимптонском (ныне Нерюнгринском) районе.

КАК РОЖДАЛАСЬ МИЛИЦИЯ

Милиция в стране существовала с 1918 года, но на огромных и малонаселённых территориях Якутии её сеть разворачивалась медленно и постепенно.

После создания Якутской АССР в 1922 году, власти начали наводить порядок в территориальном делении, учитывая огромные пространства и малую плотность населения. Это был этап общего районирования Якутии в середине 1920‑х годов. В 1920‑е годы милицейские участки ставили в связке с новыми административными центрами: сначала формировали райисполком, и сразу после этого — милицейский пункт или участок.

Мне посчастливилось изучить Фонды Национального архива Республики Саха (Якутия): документы ЯЦИК, НКВД ЯАССР, приказы по милиции, отчёты райисполкомов за те годы, где содержатся подробные сведения о том, как формировались органы правопорядка.

29 декабря 1926 года Первым эвенкийским съездом был образован Тимптонский улус, в состав которого входило четыре кочевых Совета с населением 538 человек и оленьим транспортом до 1385 голов. Центром улуса стала «будка» Якут на Амуро-Якутской магистрали.

Для районов с преобладанием коренного населения (как Тимптонский с эвенкийским большинством) типично было сначала опираться на уполномоченных и разъездных милиционеров, а стационарный участок появлялся чуть позже, когда закреплялся центр района (например, Нагорный).

До 29 декабря 1926 года вся «административная работа в районе проводилась уполномоченным ОИК товарищем Уломжинским единолично». Именно на него были возложены первые милицейские функции.

После съезда 29 декабря 1926 года и избрания райисполкома нужно было обеспечить правопорядок и учёт, и это было возложено на вновь создаваемую милицию. Первый штат составили две единицы — начальник и младший милиционер.

Созданию милицейского участка в Тимптонском районе способствовал целый ряд факторов. В первую очередь, это логистика и экономика. В районе активно развивалась Амуро‑Якутская автомагистраль, росли посёлки (Нагорный, Чульман), шла организация артелей. Всё это требовало присутствия милиции.

В отчётах Тимптонского райисполкома за 1926–1929 годы часто фиксируется открытие новых учреждений, включая милицейские пункты. Происходит формирование новых органов власти. Это пленум райисполкома и три первые комиссии — санитарную, пожарную и по снижению цен. Район становится полноценной административно-территориальной единицей Якутской АССР и с этого момента начал вести официальную отчётность. Начала работу милиция.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ВМЕСТО УЧАСТКОВЫХ

Местное население Южной Якутии издавна занималось охотой и оленеводством. Золотые прииски стали рынком сбыта сельскохозяйственных продуктов.

В 1926 году в Тимптонский район был назначен уполномоченный районного исполнительного комитета «с возложением на него милицейских обязанностей». Фактически это означало, что один человек отвечал за порядок на огромной территории, где не было ни связи, ни транспорта, ни полноценных органов власти на местах.

Главным вызовом для новой власти стал контроль над золотом. Тимптонский район издавна был золотодобывающим: до революции здесь работали десятки приисков, а центром «куста» считался Лебединый на реке Тимптон. После Гражданской войны добыча прекратилась, но с началом нэпа и оживлением старательской активности в район вновь потянулись «любители лёгкой наживы». Ценный металл добывали и переправляли, минуя госконтроль.

Для борьбы с контрабандой золота здесь была создана специальная застава ОГПУ. Органы НКВД фактически закрепили Чульман как форпост контроля за перевозкой золота из алданских районов. Это была не просто полицейская функция — речь шла о защите государственной монополии на валютные ценности. С этого направления начиналась история местных правоохранительных органов.

ЧЕМ ЗАНИМАЛАСЬ МИЛИЦИЯ В 20-Е ГОДЫ

Обязанности первых милиционеров Тимптона выходили далеко за рамки привычных сегодня функций. В условиях, когда судебная система на местах ещё только формировалась, на них возлагались функции дознания, охраны казённого имущества, контроля за въездом и выездом, исполнения судебных решений. Милиция следила за порядком на дорогах, которые строили заключённые и вольнонаёмные рабочие Амуро-Якутской магистрали, разбирала конфликты между «туземцами» и «пришлыми».

Отдельной строкой в отчётах райисполкома значилась борьба с пьянством. Алкоголь был главной статьёй нелегального дохода и главной причиной бытовых преступлений. Результаты впечатляют: к сентябрю 1927 года пьянство среди коренного населения удалось снизить на 80 процентов. Это была не столько карательная, сколько профилактическая работа — разъяснения, контроль за торговлей спиртным, вовлечение эвенков в легальные промыслы.

ПРЕСТУПНОСТЬ ТОЙ ЭПОХИ: НЕ БАНДИТИЗМ, А БЫТ

Вопреки романтизированным представлениям о «лихих двадцатых», Тимптонский район в середине 1920-х не был особо охвачен бандитизмом. В отчёте райисполкома за 1926–1928 годы зафиксировано лишь два мелких случая конфликтов администрации с рабочими, решённых в пользу администрации. Основная масса происшествий носила бытовой характер: кражи, драки на почве пьянства, споры о земле и покосах.

Однако это не означает, что работы у милиции было мало. Огромные расстояния, сезонность золотодобычи и «вахтовый» образ жизни приисковых рабочих создавали особую криминогенную обстановку. Многие приезжали, добывали золото и уезжали, не пуская корней. Контролировать такую среду силами одного-двух уполномоченных было почти невозможно. Именно поэтому создание постоянных органов — сначала заставы ОГПУ, а затем и милицейских пунктов — стало вопросом выживания советской власти на этой территории.

В отчёт о деятельности милиции Тимптонского района говорится о начальных трудностях при создании милиции. В первое время, по причине неполучения от окружной милиции никаких авансов на хозяйственные и другие нужды, а также из-за отсутствия средств передвижения, милиция находилась в критическом состоянии — особенно в жилищном отношении.

Этот вопрос был своевременно улажен РИКом через посредство кооператива, который смог отремонтировать старый приисковый амбар под помещение для милиции. По ходатайству РИКа и самой милиции, был увеличен штат на одного человека (в июне 1927 года), и получены средства на приобретение одной лошади. При этом кадров крайне не хватало. Подбор работников милиции был поначалу случайным, из-за чего несколько раз за первый год поменялись милиционеры.

В то же время были и достижения. По переданному инструктором ОИК акту ревизии видно, что милиция, несмотря на тяжёлые условия работы, имела успехи в области чисто милицейской работы. В том числе было конфисковано спиртного — 348 бутылок; золота — 14 фунтов, 34 золотника, 85 долей, опия — 26 фунтов, 69 золотников, разных товаров на сумму 1925 рублей. Конфискованный товар был передан на комиссию в «Торгпред».

Из того, что сохранилось в архивах, подробных протоколов и «дел» той эпохи осталось немного. Но даже отдельные эпизоды рисуют живую картину. В 1927 году тимптонской милиции пришлось разбирать конфликт, связанный с распределением сенокосных угодий между эвенкийскими семьями. Советская власть пыталась «привязать» кочевников к земле, и это порождало споры. Другой пласт работы — сопровождение почтовых и грузовых караванов, которые шли через тайгу и часто становились объектом нападений.

Бывали и курьёзные случаи. В отчётах упоминается, как один из уполномоченных, добираясь до отдалённого стойбища для разбора дела, добирался туда верхом на оленях. Он вёл протокол прямо в чуме, поскольку иного помещения для «участка» тогда не существовало. Это реальность, в которой рождалась милиция в Тимптонском районе.

НОВЫЕ ВРЕМЕНА

В 20-30 годы XX века в Якутии происходил коренной перелом в экономике, в структуре народного хозяйства, в социальном строе. С восстановлением мирной жизни после бурных революционных процессов стало возможным начать промышленное освоение и ранее не обжитых территорий.

Слухи об открытии золота на Алдане, нередко преувеличенные, разнеслись далеко за пределы Якутии. Прииск Незаметный, названный «Советским Клондайком», стал центром «золотой лихорадки». Со всех сторон к золотому Алдану устремились сначала сотни, а затем тысячи людей. Шли пешком с котомкой за плечами, пробивая себе дорогу сквозь непроходимые леса, преодолевая голод и нечеловеческие трудности.

Наплыв людей был настолько велик, что в 1924 году правительство Якутской АССР из-за недостатка продуктов временно установило запрет на въезд, что стало основой для возникновения поселка, названного позже Чульман. В 1924-1926-м годах на обрывистом склоне реки Локучакит, левом притоке реки Чульман, появились постройки контрольно-пропускного пункта, охрана которого состояла из солдат. Внизу, на дороге, стоял шлагбаум.

Деятельность КПП заключалась в задержании контрабандистов и ограничении наплыва людей на алданские прииски, что было хотя и вынужденной, но довольно эффективной мерой. Переправа через Чульман осуществлялась паромом. Пограничный пост просуществовал до 1936 года.

Столица молодого района несколько раз переезжала. Из будки Якут она переехала в Нагорный. Еще через пятнадцать лет, буквально накануне начала Великой Отечественной войны, в начале 1941 года столицей Тимптонского района стал поселок Чульман.

МИЛИЦИЯ НЕРЮНГРИ

В 70-е годы ХХ века ни один другой город, наверное, не испытывал такого дефицита милицейских кадров, как молодой Нерюнгри. Население росло катастрофически быстро, люди сюда ехали со всех уголков страны, и были среди них не только комсомольцы и романтики.

В декабре 1975 года в Нерюнгри создали ГОВД с соответствующими службами и штатами. Первым начальником был назначен опытный офицер Иван Константинович Гурьянов. Под отдел выделили одноэтажный деревянный барак на улице Донецкая. Здесь размещалась «дежурка» с несколькими кабинетами, изолятор временного содержания для заключенных и жилье для работников. В штате насчитывалось чуть более полсотни человек.

В 1980 году ГОВД переехал из скромного одноэтажного барака в новое двухэтажное здание, а уже через год получил в распоряжение еще одно. Рос коллектив и техническая оснащенность, складывались опытные коллективы в службах.

В разные годы «у руля» отдела стояли опытные профессионалы, создавая мощный фундамент для развития органов: Ю.Н.Дмитриев, Е.В.Турчинский, В.М.Эпштейн, Ю.В.Бездняков. Среди первых работников правоохранительных органов были А.Л.Панасенко, Н.В. Логачев, В.И. Шаталов, М.К. Тонковид. В те годы многие сотрудники проходили все ступени милицейской карьеры – от рядового сотрудника до начальника профильного подразделения, в их числе А.И.Куценков, А.М.Ким, В.В.Лысенко, Д.П.Дмитриев, Е.Е.Куприянов.

В 1997 году УВД возглавил опытный и грамотный офицер, в будущем ветеран милиции, почетный сотрудник МВД полковник Александр Андреевич Хитяник. Следующим начальником нерюнгринской милиции в 2001 году стал Артур Олегович Яковлев, выпускник пограничного военно-политического училища КГБ, воин-интернационалист. В 2006 году начальником Нерюнгринского УВД стал Родион Валерьевич Михайлов, который прошел все ступени милицейского роста от милиционера ИВС до начальника УВД. В последние годы отдел МВД России по Нерюнгринскому району возглавлял полковник полиции Игорь Павлович Сараев. С 26 февраля 2026 года, начальником отдела служит полковник полиции Николай Александрович Чупров.

На сегодняшний день в ОМВД России по Нерюнгринскому району 16 подразделений, на каждое из которых возложены свои функции. Это и следователи, и дознаватели, и участковые уполномоченные, и оперативные сотрудники, и госавтоинспекторы, но все они делают одно общее дело – стоят на страже закона.

Сегодня, когда Нерюнгринский район отмечает 100-летие со дня создания своей милиции, мы вспоминаем не только громкие дела. Мы вспоминаем людей, которые в тяжелейших условиях бездорожья и безвластия начинали строить систему правопорядка там, где её никогда не было. Уполномоченный Уломжинский, безвестные бойцы заставы ОГПУ, первые милиционеры Чульмана и Нагорного — все они заложили прочный фундамент, на котором сегодня стоит современная полиция.

С ЮБИЛЕЕМ, СТРАЖИ ПРАВОПОРЯДКА!

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Нерюнгринского района!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! Этот день особенный ещё и потому, что в этом году мы отмечаем знаменательный юбилей — 100-летие со дня образования милиции Нерюнгринского района.

Ровно сто лет назад, в 1926 году, в молодом Тимптонском районе были назначены первые уполномоченные с возложением на них милицейских обязанностей. С тех пор сменились многие эпохи и поколения, но неизменным оставалось одно: вы всегда стояли на страже порядка, защищали покой и безопасность наших земляков. История вашей службы — это история мужества, верности долгу и самоотверженности.

Сегодня органы внутренних дел Нерюнгринского района достойно продолжают славные традиции предшественников. Вы обеспечиваете правопорядок на улицах городов и посёлков, приходите на помощь в самых сложных ситуациях, ведёте борьбу с преступностью и профилактическую работу. Ваш профессионализм, оперативность и неравнодушие заслуживают самого глубокого уважения. Благодаря вашему труду нерюнгринцы чувствуют себя в безопасности, а наш район остаётся территорией стабильности и согласия.

Особые слова благодарности — ветеранам службы. Вы заложили фундамент, на котором сегодня держится вся система правопорядка, и передали молодому поколению бесценный опыт и верность профессии.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в нелёгкой и ответственной службе, мира и добра вам и вашим семьям. Пусть ваша работа всегда приносит удовлетворение, а дома ждут тепло и уют. С праздником! С юбилеем!

Александр Кошуков, народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)