Инженер с Дальнего Востока выиграл 1 миллион рублей в «Национальной Лотерее» на строительство дома

Инженер-строитель с Дальнего Востока Евгений совершил дебют в роли победителя-миллионера: мужчина не выигрывал больше 300 рублей до тех пор, пока билет лотереи «Мечталлион» не принёс ему 1 миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».

По словам Евгения, в лотерее он участвует давно, но особых успехов прежде не добивался – ему не удавалось выиграть больше 300 рублей, а во флагманской лотерее «Мечталлион» и вовсе никогда не побеждал. Поэтому выигрыш 1 миллиона рублей стал для счастливчика первой крупной победой. Успех Евгению принесли любимые числа, которые он пожелал оставить в секрете.

О победе мужчина узнал случайно. Он хотел приобрести билеты на следующий розыгрыш и вдруг обратил внимание, что один из билетов, как всегда, не выиграл ничего, а вот второй, к его большому удивлению, принёс сразу заветный миллион.

Счастливчик обрадовался победе, так как, по его словам, он строит дом, и поэтому выигранные деньги ему очень пригодятся.

Мужчина уверен, что интерес к лотерее, который был и раньше, теперь останется с ним надолго. Тем более, что его большая семья, особенно жена, а также друзья – всегда поддерживали победителя на пути к триумфу.