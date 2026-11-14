Кому и когда прибавят к пенсии в 2027 году?

С 1 февраля следующего года Социальный фонд России (СФР) проведет плановый перерасчет доплат для некоторых категорий пенсионеров. Об этом рассказала эксперт Мария Кутарова из Президентской академии.

Кого это коснется? Деньги пересчитают не всем подряд, а двум конкретным группам «тяжеловесов» нашего труда:

—Летчикам гражданской авиации (членам летных экипажей).

—Шахтерам и работникам угольной отрасли.

Тут есть важные нюансы по стажу:

Если вы просто работаете в угольной промышленности (добываете уголь или сланец, строите шахты, служите в горноспасательных частях), то ваш стаж должен быть не менее 25 лет . При этом работать нужно полный день.

. При этом работать нужно полный день. Если же вы заняты на самых тяжелых и ведущих профессиях (например, горнорабочий очистного забоя, проходчик, забойщик с отбойным молотком или машинист горной машины), то порог ниже — достаточно 20 лет стажа.

Размер прибавки не будет одинаковым для всех. Он рассчитывается индивидуально и зависит от трех факторов: средней зарплаты за время работы, трудового стажа, того, сколько взносов работодатель перечислил в Социальный фонд за предыдущий квартал.

Недавно депутат Госдумы Алексей Говырин также напомнил, что до конца текущего года пенсии увеличат военным пенсионерам. Также перерасчет ждет тех граждан, у которых появятся новые личные основания для этого (например, изменился состав семьи или появились дополнительные льготы).

Так что, если вы или ваши близкие относитесь к этим категориям, стоит проверить свои данные и ожидать изменений в выплатах уже в начале февраля.

Как пенсионерка-инвалид через суд отстояла свой дом, в котором жила 23 года