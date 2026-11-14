Подлодка «Якутск» совершила первый переход из Балтики в Тихий океан

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Якутск» Тихоокеанского флота впервые пришла в пункт постоянного базирования — Владивосток. Межфлотский переход с Балтики на Тихий океан проходил в том числе по Северному морскому пути: субмарина преодолела более девяти тысяч морских миль, сообщает Постпредство РС(Я) по ДФО

Торжественная встреча состоялась в соединении подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил. Экипаж поздравил командующий флотилией вице-адмирал Алексей Сысуев, а вместе с командованием флота моряков встречали родные и близкие, представители завода-изготовителя и ветеранских организаций.

От имени якутян экипаж приветствовал заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия) — постоянный представитель республики по Дальневосточному федеральному округу Ким Борисов. Он зачитал обращение Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева:

«Присвоение кораблю имени столицы нашей республики — знак особого доверия и признания. Это свидетельство того, что вклад Якутии в безопасность страны видят и ценят на самом высоком уровне. Это символ прочной связи между нашим северным краем и Военно-Морским Флотом России».

Город Якутск на церемонии представляли заместитель главы по патриотическому воспитанию Сергей Бочоруков и Максим Андросов. Связь столицы Якутии с кораблём выходит далеко за рамки имени на борту. В сентябре 2025 года был подписан договор о сотрудничестве в социальной и культурной сферах между Окружной администрацией города Якутска и подводной лодкой «Якутск» Тихоокеанского флота ВМФ России.

Отдельная страница в истории корабля связана с Мариной Бахилиной — «крёстной матерью» подлодки, руководителем Якутского регионального штаба Комитета семей воинов Отечества. В октябре 2024 года она принимала участие в церемонии спуска «Якутска» на воду на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге — и теперь встретила корабль уже во Владивостоке.

Командир подводной лодки капитан 2 ранга Сергей Писарев провёл для приглашённых экскурсию по кораблю и рассказал, как устроена служба на борту. После краткосрочного отдыха экипаж приступит к плановому выполнению задач боевой подготовки в составе подводных сил ТОФ.

Справка

«Якутск» — шестая и последняя дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка», построенная для Тихоокеанского флота. Корабль построен на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге и принят в состав флота в июне 2025 года. Подлодки этого проекта имеют длину 73 метра, ширину корпуса 10 метров, экипаж 52 человека и автономность плавания порядка 45 суток. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием и мощным торпедным вооружением.

На вооружении подлодок находятся торпеды, а также ударный ракетный комплекс «Калибр». Они способны обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность подлодки данного проекта получили в НАТО название «Чёрная дыра».

В Петербурге спустили на воду подлодку «Якутск»