На космодроме «Восточный» запущена ракета-носитель «Союз-2.1б»

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами «КОЭН» и «Киноспутник» успешно прошел с космодрома Восточный. Впервые в истории отечественной космонавтики основную полезную нагрузку запуска составляют частные космические аппараты, сообщили ТАСС в Роскосмосе.

«В 04:16 по московскому времени с космодрома Восточный произведен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» производства Ракетно-космического центра «Прогресс» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») с космическими аппаратами «КОЭН» (компания «МТ-ЛАБ») и «Киноспутник» (Группа компаний «Спутникс»)», — говорится в сообщении.

В госкорпорации подчеркнули, что такой пуск ракеты-носителя с космодрома Восточный стал первым запуском частных спутников, субсидируемым в рамках национального проекта «Космос». Он также стал первым запуском в истории отечественной космонавтики, где основную полезную нагрузку составили частные космические аппараты.

Годовая полезная производительность спутника дистанционного зондирования Земли «КОЭН» составит 15 млн кв. км. (при общей площади России более 17 млн кв. км). Пространственное разрешение сенсора для проведения съемки в видимом диапазоне составит 0,5 м на пиксель с полосой захвата 12 км, что позволит космическому аппарату получать изображения со сверхвысоким качеством детализации объектов.

В свою очередь спутник дистанционного зондирования Земли «Киноспутник» построен на базе новой платформы для малых спутников «Паллада» и имеет на борту мультиспектральную камеру с пространственным разрешением менее 1 м. Запуск нескольких таких низкоорбитальных аппаратов позволит создать спутниковую группировку сверхвысокого разрешения для оперативного ДЗЗ.

Отметим, что на этот раз жителей Якутии не предупреждали о возможном падении частей ракеты на территории республики.

С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз»