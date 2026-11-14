Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn1.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное

14.11.2026 14:45
чтение: 1 мин
Якутия
#100 лучших товаров России
#жиганская ряпушка

Жиганская ряпушка вошла в топ-100 лучших товаров России

Жиганская ряпушка покорила Россию: местный продукт вошел в топ-100 лучших товаров страны

Успех к жиганским производителям пришел не случайно — второй год подряд Жиганская школа представляет свою продукцию на престижном всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России». В этом году экспертная комиссия высоко оценила свежезамороженный полуфабрикат под названием «Күндүөбэй», изготовленный из уникальной местной рыбы — жиганской ряпушки, сообщает газета «Новости Жиганска»,

Ряпушка или, как её ласково называют на севере, «царская селедка» — это небольшая, но невероятно ценная рыба семейства сиговых. Она обитает в чистейших, холодных водах реки Лены и её притоков. Жиганская ряпушка отличается от своих сородичей особым вкусом: её мясо нежное, жирное и лишено характерного для многих речных рыб запаха тины. Именно экологическая чистота региона и традиционные методы лова делают этот деликатес таким востребованным.

Продукт «Күндүёбэй» (в переводе с якутского — «дорогой», «ценный») полностью оправдывает свое название. Эксперты отметили высокое качество сырья, бережную заморозку, сохраняющую все полезные свойства рыбы, и удобную форму выпуска.

Победа в конкурсе — это не просто медаль. Теперь производители получили официальное право размещать почетный логотип «100 лучших товаров России» на своей упаковке и в сопроводительных документах. Это знак качества, который сразу вызывает доверие у покупателей по всей стране.

Благодаря упорству юных участников проекта и их наставников, о жиганской ряпушке узнают далеко за пределами Якутии. Конкурс стал отличным трамплином для выхода на федеральный рынок.

Рекорд года: якутский фильм «Директор» в топ-10 российского бокс-офиса

Читайте также:

Источник: Новости Жиганска
Фото: Новости Жиганска

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn1.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное