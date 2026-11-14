Жиганская ряпушка вошла в топ-100 лучших товаров России
Жиганская ряпушка покорила Россию: местный продукт вошел в топ-100 лучших товаров страны
Успех к жиганским производителям пришел не случайно — второй год подряд Жиганская школа представляет свою продукцию на престижном всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России». В этом году экспертная комиссия высоко оценила свежезамороженный полуфабрикат под названием «Күндүөбэй», изготовленный из уникальной местной рыбы — жиганской ряпушки, сообщает газета «Новости Жиганска»,
Ряпушка или, как её ласково называют на севере, «царская селедка» — это небольшая, но невероятно ценная рыба семейства сиговых. Она обитает в чистейших, холодных водах реки Лены и её притоков. Жиганская ряпушка отличается от своих сородичей особым вкусом: её мясо нежное, жирное и лишено характерного для многих речных рыб запаха тины. Именно экологическая чистота региона и традиционные методы лова делают этот деликатес таким востребованным.
Продукт «Күндүёбэй» (в переводе с якутского — «дорогой», «ценный») полностью оправдывает свое название. Эксперты отметили высокое качество сырья, бережную заморозку, сохраняющую все полезные свойства рыбы, и удобную форму выпуска.
Победа в конкурсе — это не просто медаль. Теперь производители получили официальное право размещать почетный логотип «100 лучших товаров России» на своей упаковке и в сопроводительных документах. Это знак качества, который сразу вызывает доверие у покупателей по всей стране.
Благодаря упорству юных участников проекта и их наставников, о жиганской ряпушке узнают далеко за пределами Якутии. Конкурс стал отличным трамплином для выхода на федеральный рынок.
Рекорд года: якутский фильм «Директор» в топ-10 российского бокс-офиса
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий