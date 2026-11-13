СТНГ устраняет нехватку мощностей на газовых сетях

Алексей Колодезников: «Сахатранснефтегаз» продолжает устранять дефицит пропускной способности газовых сетей

Национальная газовая компания «Сахатранснефтегаз» продолжает работы по увеличению пропускной способности газовых сетей. Для этого строятся новые газопроводы. Об этом в своём канале в МАКС сообщил руководитель компании Алексей Колодезников.

«В столице республики, на улице Ново-Сайсарская, будет уложено порядка 250 метров газовых сетей большего диаметра. Сейчас к сети подключено порядка 20 абонентов, но бывают скачки давления. По окончании работ здесь появится новая закольцованная сеть, которая обеспечит стабильное газоснабжение», — отметил Алексей Засимович.

Компания ежегодно проводит комплекс мероприятий для устранения дефицита пропускной способности газа. Такие мероприятия включают в себя реконструкцию, строительство и модернизацию существующих газопроводов для последующего подключения домов якутян по программе социальной газификации.

«Отмечу, что работы проводятся в целях обеспечения надёжности, безопасности и бесперебойной поставки газа, а также для создания возможности подключения к сетевому газу новых абонентов», — сказал Алексей Колодезников.

Все работы проводятся в рамках утверждённой программы капитальных вложений и направлены на повышение надёжности газоснабжения.