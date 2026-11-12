Ваш аккаунт под угрозой: Выросло число краж личных профилей

Ваш аккаунт под угрозой: в сезон распродаж мошенники стали красть профили в интернете

Традиционно к главным торговым датам осени — «11.11» и «Чёрной пятнице» — антифрод-системы МегаФона фиксируют всплеск активности. Однако в 2026 году фокус угроз сместился: вместо кражи данных банковских карт, злоумышленники перешли к атакам на учётные записи, рассылая ссылки на фишинговые сайты через соцсети, мессенджеры и электронную почту. Теперь угон аккаунта стал основой схемы, а не сопутствующим риском.

В прошлые годы мошенники делали ставку на фишинг, имитирующий торговлю. К примеру, в сезон распродаж 2024 года количество попыток абонентов перейти на поддельные ресурсы увеличилось почти на треть в сравнении со среднегодовыми значениями, в то время как трафик на маркетплейсах вырос лишь на 13%. Тогда фишинговые сайты копировали дизайн магазинов, предлагали большие скидки, а в финале, когда пользователь вводил данные банковской карты для якобы «оплаты заказа», они на самом деле утекали мошенникам.

В этом году злоумышленники охотятся уже не за платежными данными, а за самими аккаунтами в соцсетях и мессенджерах. На долю этих сайтов-имитаторов приходится до 40% всех атак, тогда как поддельные маркетплейсы опустились лишь на четвёртое место. Мошенничество в период распродаж ориентировано не на прямую «оплату», а на манипуляцию «доверием».

Схема работы строится на нескольких классических сценариях, адаптированных под торговый сезон. Во-первых, это сообщения в мессенджерах или соцсетях о «персональной скидке», «закрытой распродаже» или выигрыше подарочного сертификата. Во-вторых, приманки в виде «подаренной подписки» или «голосования за ребёнка» — даже эти классические уловки осенью дополняются торговыми сюжетами, но в результате ссылка ведёт на страницу авторизации, где жертва добровольно вводит данные и лишается доступа к аккаунту.

Когда мошенники получают доступ к учётной записи, чаты жертвы становятся доверенным каналом. По списку контактов рассылаются вредоносные ссылки, открывается доступ к закрытым сообществам, хранящимся в аккаунте документам и файлам. Таким образом, взломщик вовлекает в схему всё больше пользователей, распространяя среди них ссылки на вредоносные ресурсы. При этом оператор связи не имеет технической возможности предупредить абонентов о рисках, так как звонки и сообщения совершаются напрямую через интернет, минуя мобильную инфраструктуру и её антифрод-системы.

Схожий тренд фиксирует и почта Mail в рассылках, маскирующихся под письма от маркетплейсов и интернет-магазинов. Уже в начале ноября 2026 года количество заблокированных писем со спамом и фишингом увеличилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом злоумышленники придерживаются тактики перехода к персонализированным сценариям, адаптируя содержание писем под интересы получателей.

«Классический телефонный фрод сократился в разы, злоумышленники всё больше работают в сферах с максимальным доверием людей — личных переписках. В сезон распродаж этот тренд мимикрирует: сообщение о скидке от знакомых реже вызывает подозрения. Рекомендуем установить двухфакторную аутентификацию: она превращает украденный пароль в бесполезный набор символов. Не игнорировать предупреждения любых защитных систем: от оператора, телефона или антивируса. И главное: никогда не верить слишком выгодным предложениям, даже если сообщение пришло от друга. Лучше перезвонить ему по телефону или проверить информацию на официальном сайте бренда», — рассказал директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов Сергей Хренов.

«В сезон распродаж мошенники используют персонализированный подход: предлагают дополнительную скидку на популярный товар, присылают уникальный промокод или сообщают о проблеме с заказом. Ссылки ведут на поддельные сайты магазинов, где пользователей просят войти в аккаунт или ввести данные банковской карты. Полученная информация может быть использована для кражи аккаунтов или денег. Чтобы защитить себя, рекомендуем проверять адрес отправителя, а также оформлять заказы только через официальные страницы», — комментирует руководитель группы спам-анализа Почты Mail Дмитрий Моряков.