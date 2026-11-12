Кто же представит Якутию на главном конкурсе красоты страны?

Якутию на главном бьюти-конкурсе страны «Мисс Россия — 2026» представит 18-летняя Юлия Денисова. Юная красавица из Якутска, которая прямо сейчас строит карьеру в моделинге и постигает азы современных профессий в колледже креативных индустрий, готовится побороться за заветную корону на одной из самых престижных сцен России.

Для зрителей в родной республике имя Юлии уже звучит ярко: этим летом девушка блистала на национальном празднике Ысыах, приняв участие в престижном конкурсе красоты и таланта «Туймаада Куо». Теперь в ее жизни начинается новая, по-настоящему сказочная глава — подготовка к федеральному финалу.

Сама участница признается, что ее нынешний триумф — это исполнение самой заветной детской мечты, в которую еще недавно было трудно поверить.

«За конкурсом слежу с самого детства. Когда-то смотрела на участниц, восхищалась масштабом шоу и даже представить не могла, что однажды сама стану частью этой истории. Сегодня получила костюм в моем любимом голубом цвете. Посылаю огромный привет нашей любимой Якутии и каждому, кто сейчас разделяет со мной эту радость. Спасибо, что вы рядом», — поделилась трогательными эмоциями Юлия в своих социальных сетях.

Главное модное и светское событие года, финал «Мисс Россия — 2026», пройдет 12 декабря в роскошном концертном зале «Барвиха Luxury Village». У Юлии есть отличный пример для вдохновения: в прошлом году республику на этом подиуме представляла Валентина Михайлова, которой удалось покорить жюри и войти в престижный топ-20 главных красавиц страны. Вся Якутия уже готовится болеть за свою новую звезду!