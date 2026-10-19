Королева неба: Стюардесса из Якутска покорила мир
Стюардесса из Якутска Анастасия Шельмина вышла в финал международного конкурса «Топ стюардесс | Авиа Мисс 2026»
Уроженка Якутска Анастасия Шельмина, старший бортпроводник авиакомпании «Победа», стала финалисткой престижного 12-го международного конкурса «Топ стюардесс | Авиа Мисс 2026». Теперь ей предстоит побороться за победу с представительницами авиационных профессий из разных регионов России.
Анастасия родилась и выросла в Якутске. Свой путь в авиации она начала с обучения в Якутском авиационном техническом училище гражданской авиации. Позже окончила Московский международный университет по направлению «Менеджмент организации».
Уже почти пять лет Анастасия работает в авиации. Сегодня она занимает должность старшего бортпроводника авиакомпании «Победа», а в 2024 году была амбассадором авиаперевозчика.
Помимо профессиональных достижений, у девушки серьёзное спортивное прошлое. Анастасия долгое время занималась чир спортом, получила звание кандидата в мастера спорта и судейскую категорию.
Сама финалистка признаётся, что участие в конкурсе стало для неё возможностью проверить свои силы и посоревноваться с талантливыми представительницами авиации со всей страны.
«Современная стюардесса — это характер, ум и искренняя забота о людях», — считает Анастасия.
Финал посвятят дружбе народов России
14 ноября 2026 года в Москве, в Культурном центре «Внуково», состоится финал 12-го международного конкурса «Топ стюардесс | Авиа Мисс 2026».
С 2025 года конкурс объединяет не только бортпроводниц, но и девушек-пилотов, авиадиспетчеров и представительниц других авиационных профессий.
В этом году на сцену выйдут 24 финалистки: 14 стюардесс, 6 пилотов, 3 авиадиспетчера и 1 авиатехник. Позади у участниц 10 месяцев испытаний, профессиональных и творческих мероприятий.
Поскольку 2026 год объявлен Годом единства народов России, организаторы посвятили финал теме «Дружба народов России».
Участницы представят не только себя и свои профессии, но и родные регионы, познакомят зрителей с их культурой, традициями и национальным многообразием.
Таким образом, финал станет большим авиационным шоу, объединяющим девушек разных профессий и национальностей на одной сцене.
Якутия, поддержим нашу землячку!
Для Анастасии Шельминой предстоящий финал станет возможностью представить родной Якутск и Республику Саха (Якутия) на международном конкурсе.
Девушка, выросшая в краю суровых морозов, сумела построить карьеру в авиации и теперь готовится выйти на большую московскую сцену.
Пожелаем Анастасии удачи и достойного выступления! Якутии есть кем гордиться!
Финал конкурса состоится 14 ноября в 18:00 по адресу: Москва, ул. Большая Внуковская, 6, Культурный центр «Внуково».
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