Любите страны, столицы и головоломки? Что ж, автор SakhaLife Анастасия Новгородова придумала для вас викторину! Сегодняшняя загадка кажется простой: всего 9 букв, две из них уже открыты. Но статистика показывает: 9 из 10 игроков не укладываются в отведённое время.

Готовы проверить себя и свои знания стран мира? Тогда устраивайтесь поудобнее, засекайте 10 секунд — и вперёд!

Загадка: какой страны эта столица?

Перед вами название столицы одной из стран мира. В нём 9 букв, но мы спрятали шесть из них. Вам видны только три:

◻️ Е ◻️ Ь ◻️ ◻️ Н ◻️ ◻️

Подсказки для тех, кто застрял (но попробуйте без них!):

Эта страна находится в Северной Европе.

Её часто называют одной из самых холодных и самых счастливых стран на планете.

Говорят, именно здесь живёт Санта-Клаус (ну, или его финский коллега).

Стоп! 10 секунд на размышление…

Не прокручивайте дальше, пока не дали себе честные 10 секунд.

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Время вышло! Уверены в ответе? Тогда проверяем.

Ответ: ХЕЛЬСИНКИ

Полное слово: Х Е Л Ь С И Н К И

Хельсинки — столица Финляндии, одной из самых удивительных северных стран мира.

Если вы угадали с первого раза — поздравляем, ваша эрудиция на высоте! Если нет — не расстраивайтесь: в кроссвордах со странами и их столицами ошибаются даже профессиональные географы, потому что финская фонетика (мягкий знак в середине слова, двойное «и») часто сбивает с толку.

7 интересных фактов о Финляндии — стране, которая удивляет весь мир

Финляндия — это не только Хельсинки, сауны и Nokia. Вот факты об этой стране, которые вы, скорее всего, не знали:

1. Самая счастливая страна в мире (уже 7 лет подряд!)

Согласно World Happiness Report, Финляндия удерживает первое место в рейтинге самых счастливых стран планеты с 2018 года. И это при том, что зимой солнце там едва показывается на пару часов в день. Секрет — в доверии к государству, низком уровне коррупции и бесплатном образовании.

2. В этой стране больше саун, чем автомобилей

На 5,5 миллиона жителей приходится около 3 миллионов саун. Они есть в квартирах, офисах, парламенте и даже в кабинках канатной дороги в городе Юлляс. Сауна для финнов — не роскошь, а базовая потребность, как горячая вода.

3. Штрафы здесь зависят от зарплаты

Финляндия — одна из немногих стран, где штраф за превышение скорости рассчитывается как процент от годового дохода. В 2002 году директор Nokia Ансси Ванйоки получил штраф в 116 000 евро за то, что проехал на мотоцикле 75 км/ч вместо разрешённых 50.

4. Здесь проходит чемпионат мира по ношению жён

Каждое лето в городке Сонкаярви проходит World Wife Carrying Championship. Трасса — 253,5 метра с водными препятствиями. Главный приз — вес жены, выраженный в пиве. Традиция уходит корнями в XIX век.

5. В Хельсинки есть «тихий» бар, где запрещено разговаривать

Концепция «Quiet Bar» идеально вписывается в финский менталитет. Финны ценят личное пространство и тишину так сильно, что даже в общественном транспорте стараются не садиться рядом с кем-либо, если есть свободные места.

6. Образование — бесплатно, включая университет для иностранцев (почти)

Финляндия — одна из тех редких стран, где высшее образование на финском и шведском языках бесплатно для всех граждан ЕС. А в школах нет оценок до 12 лет, нет домашних заданий и нет инспекторов. При этом финские школьники стабильно входят в топ мировых рейтингов PISA.

7. Официальный «День провала»

13 октября в Финляндии отмечают National Failure Day — день, когда принято публично делиться своими неудачами. В стране, где перфекционизм в крови, этот праздник помогает снять страх перед ошибками и напоминает, что провал — это часть успеха.

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