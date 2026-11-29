Первый юкагирский мелодист Илья Иванович Курилов собрал друзей на сольном вечере в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.

Курилов исполнил сольные песни, выступил дуэтом с племянницей Елизаветой Сентяковой, а также с ансамблями «Кужуун шорилэ» и «Колымчанка». На вечере также приняли участие Макар Курилов, Ирина Дускулова, Олег Максимов, Стас Ильин, Олеся Третьякова и эвенский мелодист Александр Погодаев. Завершился вечер хороводной «Лахаҕайнули» в исполнении всех артистов, запевалой выступил Айсен Винокуров.

Илья Иванович Курилов — отличник культуры РС (Я), выпускник Якутского республиканского культпросветучилища. Он многогранный творческий человек, всей душой преданный родной культуре. Пишет стихи на юкагирском, якутском и русском языках, сочиняет музыку, а его песни глубоко трогают слушателей своей искренностью и красотой. Илья Иванович — представитель знаменитого рода Куриловых: его дяди — поэт, прозаик и публицист Гаврил Курилов — Улуро Адо и художник, писатель Николай Курилов — в свое время напутствовали его на творческий путь. Сегодня мелодист живет в селе Андрюшкино Нижнеколымского района.

И.о. председателя Ассоциации юкагиров РС (Я) Елена Семеновна Воронцова вручила Илье Ивановичу благодарственное письмо от Совета старейшин юкагирского народа.

Вечер получился очень теплым и душевным. Спасибо всем, кто пришел поддержать Илью Ивановича и прикоснуться к самобытной юкагирской культуре. Пусть впереди у мелодиста будет еще много новых песен и ярких встреч!

Читайте так же Пройдут казачьи чтения