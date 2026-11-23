Памяти Лены Ивановой: Пройдет фест-форум коренных народов Севера
В Якутске пройдет фест-форум «Эхо тундры и тайги»
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТ-ФОРУМ ПЕСЕННОГО ТВОРЧЕСТВА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА «ЭХО ТУНДРЫ И ТАЙГИ – 2026» посвящён памяти основателя фестиваля-форума Лены Степановны Ивановой.
Приглашаем творческие коллективы и сольных исполнителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока принять участие в фестивале!
📩 Заявки и видеоматериалы принимаются до 7 декабря 2026 года на электронную почту: sector_kmns@mail.ru
Тема письма: «Эхо тундры и тайги».
Фест-форум пройдет 11–12 декабря 2026 года в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.
Сохраним и приумножим песенные традиции народов Севера вместе!
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