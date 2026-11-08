«Кыргызский Конгресс» Якутии – победитель эстафеты «В едином ритме»

7 ноября 2026 года в спортивном зале МБУ ДО «ДЮСШ №1» города Якутска прошла спортивно-развлекательная эстафета «В едином ритме», посвящённая Дню народного единства и приуроченная к Году единства народов России и Году культуры в Республике Саха (Якутия).

Организаторами мероприятия выступили Управление общественных связей и молодежной политики Окружной администрации г. Якутска, Управление физической культуры и спорта Окружной администрации г. Якутска и МБОУ «Детский (подростковый) Центр» ГО «город Якутск».

Основными целями эстафеты стали укрепление межнационального согласия и популяризация культурного многообразия народов России, создание условий для активного взаимодействия и командного сотрудничества между национально-культурными объединениями, популяризация здорового образа жизни и массового спорта, а также формирование чувства единства у участников и зрителей.

В соревнованиях приняли участие шесть команд, представляющих национально-культурные объединения и молодёжные организации республики:

— Общественная организация «Русская община Республики Саха (Якутия)»;

— Молодежный совет коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия);

— Общественная организация «Союз Таджикистанцев Республики Саха (Якутия)»;

— Общественная организация «Союз Армян Республики Саха (Якутия)»;

— Общероссийская общественная организация «Кыргызский Конгресс» Республики Саха (Якутия);

— Студенческая организация интернациональной дружбы и межкультурного общения «NEFU International» СВФУ им. М.К. Аммосова

По итогам эстафеты:

1 место — Общероссийская общественная организация «Кыргызский Конгресс» Республики Саха (Якутия);

2 место — Молодежный совет коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия);

3 место — Студенческая организация интернациональной дружбы и межкультурного общения «NEFU International».

Мероприятие прошло в атмосфере дружбы, взаимопонимания и здорового спортивного азарта, став ещё одной площадкой для укрепления единства народов.

Организаторы и участники выражают искреннюю благодарность коллективу МБОУ «Детский (подростковый) Центр» ГО «город Якутск» за высокий профессионализм, качественную подготовку и предоставленный спортивный инвентарь. Благодаря их большому и кропотливому труду мероприятие прошло на достойном уровне, подарив участникам и зрителям массу ярких эмоций и радости. Именно такие неравнодушные люди, вкладывающие душу в своё дело, делают праздник по-настоящему запоминающимся и приносят большую радость людям.