Ежедневный гороскоп на понедельник 9 ноября 2026 года
Предупреждение о Луне
Гороскоп на 9 ноября 2026: 29, 30, 1 лунный день. Новая Луна. Избегайте походов по магазинам (за исключением продуктов питания и бензина) и принятия важных решений после 02:00 10 ноября по московскому времени. Новолуние будет в Скорпионе.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Сегодняшнее новолуние призывает вас привнести в свою жизнь больше волнения. Что вы можете сделать, чтобы ваш мир стал интереснее? Это новолуние также является лучшим временем в году, чтобы сосредоточиться на бюрократических деталях и долгах. Возьмите себя в руки!
Телец (20 апреля – 20 мая)
Поскольку сегодняшнее новолуние находится в оппозиции к вашему знаку, это лучший день в году, чтобы подумать о том, как улучшить ваши партнерские и самые близкие отношения. (В успешных отношениях вы должны быть так же хороши для своего партнера, как и он или она для вас.)
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Каждое новолуние — это возможность сформулировать намерения. Сегодняшнее новолуние призывает вас подумать о том, как вы можете работать эффективнее и продуктивнее. Разговоры с братьями, сестрами, родственниками и соседями могут быть напряженными, но при этом полными энтузиазма!
Рак (21 июня – 22 июля)
Что можно сделать, чтобы добавить в свою жизнь немного больше искры и игривости? Отчасти именно об этом и рассказывает сегодняшнее новолуние. Романтика тоже может открыть захватывающие возможности? Сосредоточьтесь на занятиях с детьми, спорте и общении.
Лев (23 июля – 22 августа)
Сегодня — лучший день в году, чтобы подумать о том, как улучшить семейные отношения и сделать свой дом более счастливым местом. Вам не нужно устраивать масштабный ремонт. Просто подумайте об одной-двух вещах, которые станут шагом в позитивном направлении. Это только начало.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Вы умеете ловко имитировать и обладаете фантастической памятью на детали, особенно на мелочи. Сегодня новолуние происходит в вашем Доме Коммуникаций. Что вы можете сделать, чтобы улучшить свои ежедневные разговоры с окружающими? Подумайте об этом.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Вы очень скрытны в отношении своих денег. (Одна рука не знает, что делает другая.) Так уж получилось, что сегодняшнее новолуние происходит в вашем Доме Денег, что дает вам возможность подумать о том, как улучшить управление своими финансами. Есть идеи?
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Сегодня в вашем знаке единственное за весь год новолуние, и это идеальное время, чтобы реалистично взглянуть на себя в зеркало и спросить, что вы можете сделать, чтобы улучшить свой образ, который вы создаете для окружающего мира. Сменить гардероб? Прическу? Обувь? Что угодно?
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Сегодняшнее новолуние — ваш шанс честно оценить, где вы чаще всего сами себе вредите? Где вы подрываете свои усилия, стремясь достичь желаемого? (Мы все так делаем.)
Козерог (22 декабря – 19 января)
Сегодня лучший день в году, чтобы подумать о том, как улучшить свои дружеские отношения, а также как улучшить связи с людьми в группах и организациях. Вы хорошо работаете в группах. Что бы вы могли сделать, чтобы развить этот талант?
Водолей (20 января – 18 февраля)
Сегодня вы очень заметны, а это значит, что люди обращают на вас больше внимания, чем обычно. Более того, некоторые знают подробности вашей личной жизни. Поскольку новолуние находится высоко в вашей натальной карте, сегодня хороший день, чтобы подумать о том, как вы взаимодействуете с авторитетными фигурами. (Вы бунтарка и независима.)
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Сегодня хороший день, чтобы подумать о том, какое дальнейшее образование или путешествия вы могли бы получить, чтобы обогатить свою жизнь. В конце концов, почему бы не прожить самую насыщенную жизнь, какую только можно? Зачем довольствоваться меньшим? Что бы вы хотели сделать?
Если у вас сегодня день рождения
Композитор Александра Пахмутова (1929) и телеведущая Мария Ситтель (1975) отмечают сегодня день рождения как и вы. Вы проницательный, наблюдательный первопроходец. Вы полны энтузиазма и социально ответственны. В этом году уделите время общению с людьми, потому что ваш задор и креативность находятся на пике. Расслабьтесь и отдохните немного. Веселитесь, но не теряйте из виду свои цели. Старые друзья могут возобновить отношения.
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