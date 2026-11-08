В Якутске состоится благотворительный концерт памяти Ирины Даниловой

11 ноября в КЦ СВФУ «Сергеляхские огни» состоится благотворительный концерт в память о главном тренере академии «Кындыкан» Ирине Даниловой. В этот вечер на сцену выйдут её коллеги, друзья и воспитанники. Концерт станет не только знаком памяти и благодарности, но и возможностью поддержать детей и семью Ирины Даниловой, которым сейчас особенно нужна помощь.

31 июля 2026 года Ирина Данилова скоропостижно ушла из жизни. Ей был 41 год. Более двадцати лет Ирина Данилова отдавала себя детям, хореографии и спорту. Для своих воспитанников она была не только тренером: рядом с ней они учились верить в себя, преодолевать трудности и добиваться того, что прежде казалось невозможным.

У Ирины Даниловой остались трое детей. После смерти мамы семья столкнулась с серьёзными финансовыми обязательствами по её кредитам. Теперь старшему сыну и младшим сёстрам предстоит справляться с этой тяжёлой ситуацией без мамы — самого близкого человека, который был их опорой. Поэтому благотворительный концерт призван не только сохранить память об Ирине Даниловой, но и помочь её детям и семье.