В Якутске на сцене Саха академического театра имени П. А. Ойунского состоялось торжественное открытие XVI Международного театрального фестиваля «Желанный берег», вернувшегося в культурную жизнь республики после семилетнего перерыва.

Событие объединило ведущие театральные коллективы Якутии, других регионов России и зарубежья, став главным культурным акцентом завершения Года культуры в республике и Года единства народов России.

Церемония открытия прошла в праздничной атмосфере: на одной площадке собрались артисты, режиссеры и руководители театров республики, а также почетные гости и критики. Право открыть программу смотра выпало Театру Олонхо — зрителям представили знаковый спектакль «Кудангса Великий» по произведению Платона Ойунского в постановке Андрея Борисова.

В этом году фестиваль проходит с 25 ноября по 18 декабря и приурочен сразу к двум знаковым датам: 120-летию Саха академического театра имени П. А. Ойунского и 75-летию его художественного руководителя, народного артиста России, Героя Труда РФ Андрея Борисова. Событие также стало одним из ключевых мероприятий Года культуры в Якутии и Года единства народов России.

Как подчеркнул сам Андрей Борисов, нынешний смотр открывает новую страницу в истории форума: уже со следующего года «Желанный берег» обретет постоянный дом в строящемся на берегу священного озера Сайсары Арктическом центре эпоса и искусств. По словам режиссера, сама идея «желанных берегов» напрямую перекликается с сакральным для культуры народа саха местом. Уникальный комплекс с залом-трансформером, не имеющий аналогов в России по техническому оснащению, позволит объединить под одной крышей театр, кино, музыку и эпос, придав фестивалю серьезную научную и культурологическую основу для интеграции арктического искусства в мировой культурный контекст.

Программа фестиваля построена по принципу творческого диалога «Учитель — ученики»: зрители увидят как знаковые постановки самого Андрея Борисова, так и работы его воспитанников, определяющих сегодня облик национальных театров страны. Всего афиша включает 25 спектаклей, мастер-классы, презентации книг и встречи с театральными критиками. География проекта охватывает шесть городов России и зарубежья — помимо Якутска и Нерюнгри, показы проходят в Москве, Уфе, Элисте и Бишкеке.

Завершится «Желанный берег» 18 декабря большим концертом симфонического оркестра Государственной филармонии Якутии, где прозвучат мелодии и песни из легендарных спектаклей Андрея Борисова.

Смотрите фоторепортаж Надежды Коротовой