Суббота, 28 ноября, обещает быть щедрой на приятные события! Львам стоит смелее просить о желаемом, Ракам — обратить внимание на денежные идеи, а Овнам — наслаждаться романтикой. Узнайте, что звёзды приготовили вашему знаку зодиака.

гороскоп на 28 ноября 2026

Гороскоп на 28 ноября 2026: 19, 20 лунный день. Убывающая Луна. Суббота обещает быть интересной! Сегодня многим захочется помогать окружающим, проявлять щедрость и проводить время с близкими. Львам Луна подарит небольшое преимущество, Ракам могут прийти в голову отличные денежные идеи, а Овнов ждут романтика и приключения. Не упускайте возможность сделать что-то хорошее — для себя и для других.

Лунное предупреждение

После 15:00 по московскому времени нет ограничений для покупок и принятия важных решений. Луна находится во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Хорошие новости! Сегодня весёлый день, полный приключений и приятных возможностей. Ищите способы попробовать что-то новое и получить удовольствие от происходящего. Вы также почувствуете удовлетворение, если сможете помочь детям, животным или кому-то, кто нуждается в поддержке. Для романтики это тоже прекрасный день. Вы в своей стихии!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня семейные отношения будут складываться хорошо. Вы почувствуете удовлетворение, если сможете помочь кому-то из близких, особенно одному из родителей. Это может быть финансовая или практическая помощь. Тем не менее возможна борьба за влияние с кем-то из окружающих. Действуйте мягко и не обостряйте ситуацию.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

В воздухе чувствуется приятное волнение, потому что сегодняшний день полон интересных возможностей. Возможно, вы поможете другу, который оказался в трудной ситуации, или примете участие в благотворительном деле, потому что вам не всё равно. Вы также получите удовольствие от общения, прогулок и встреч с партнёром, супругом или близким другом.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня у вас могут появиться отличные идеи, связанные с заработком! Финансовые операции и размышления о том, как увеличить доходы, будут вполне здравыми и практичными. Возможно, вы также решите пожертвовать деньги на доброе дело или помочь человеку, который оказался в трудном положении.

Лев (23 июля — 22 августа)

Прекрасный день! Луна находится в вашем знаке, что даёт вам небольшое преимущество перед всеми остальными. Это означает, что если вы чего-то хотите — попросите. Велика вероятность, что вы это получите! Между тем сегодня также замечательный день, чтобы проявить щедрость и сострадание к другим. В конце концов, возможность помочь кому-то — это привилегия.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вам, возможно, захочется оставаться в тени и проводить время дома. Однако некоторые из вас будут заняты делами, связанными с одним из родителей, и тогда, возможно, предпочтут находиться где-нибудь в другом месте. В любом случае не перенапрягайтесь. Либо проведите день спокойно, либо займитесь спортом на свежем воздухе, чтобы дать выход накопившейся энергии.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня разговоры с окружающими будут приятными и душевными, потому что вы испытываете искреннюю симпатию к людям, с которыми встречаетесь. Если появится возможность помочь кому-то нуждающемуся, вы непременно ею воспользуетесь. Между тем кто-то старше, мудрее или опытнее может оказать помощь вам.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня окружающие обращают на вас внимание. Более того, некоторые люди могут знать подробности вашей личной жизни. Да, я понимаю, насколько это вас раздражает! Но, возможно, они также заметят ваши усилия помочь тем, кто нуждается в поддержке. Это может благоприятно сказаться на вашей репутации и привлечь к вам ещё больше внимания.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будучи путешественником зодиака, вы лучше многих осознаёте трудности, с которыми сталкиваются люди в других странах. Сегодня вам может захотеться последовать своим благородным побуждениям и сделать что-нибудь полезное для нуждающихся, особенно для детей за рубежом. Очень достойное стремление!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы производите прекрасное впечатление на окружающих, потому что Венера находится высоко в вашем гороскопе. Между тем финансовые вопросы и разговоры со старшим родственником или одним из родителей могут привести к тому, что вы или кто-то другой проявит щедрость там, где она действительно необходима. Очень мудро, ведь добро возвращается!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна находится напротив вашего знака, а это означает, что вам придётся быть более уступчивыми и, возможно, пройти даже больше половины пути навстречу другим. Тем не менее отношения с друзьями и коллективами будут взаимовыгодными. Выходите в люди и продвигайте свои идеи, особенно если они способны сделать мир немного лучше.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сейчас вы производите прекрасное впечатление на окружающих, потому что Солнце находится высоко в вашем гороскопе, освещая вас с самой выгодной стороны. Сегодня вам особенно захочется помочь коллеге или позаботиться о домашнем питомце. Сделайте всё, что в ваших силах.

Если у вас сегодня день рождения

Сегодня день рождения отмечают актёр Эд Харрис (1950) и певица Zivert (1990).

Вы наблюдательны, проницательны, энергичны и обладаете хорошей интуицией. Кроме того, у вас врождённое чувство справедливости.

Предстоящий год станет временем работы и созидания. Вы сможете выстроить важные внешние или внутренние опоры, которые пригодятся в будущем. Простота — ключ к успеху. Уделяйте внимание здоровью, не забывайте о физических упражнениях и сохраняйте здравый смысл. Твёрдо стойте на ногах!

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