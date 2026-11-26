В минувшие выходные Якутск принимал XVIII Международный турнир по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина — главную спортивную визитную карточку республики. Но вместо образцовой организации гости из других стран и регионов увидели коммунальный коллапс: накануне старта в ЦСП «Триумф» за многомиллионные долги по ЖКХ отключали свет и ограничивали тепло. Турнир всё же провели, но в зале стоял такой холод, что спортивные обозреватели работали в верхней одежде.

Визитная карточка на грани срыва

Мемориал Дмитрия Коркина для Якутии — больше, чем просто соревнования. Это статусное международное событие, которое год за годом работает на имидж республики как территории здорового образа жизни, развитого спорта и преданных болельщиков. В Якутск съехались борцы из зарубежных стран и регионов России.

Однако накануне старта грянул скандал. Из-за многомиллионных задолженностей за энергоресурсы энергетики перешли к жёстким мерам: на спортивных объектах республики — включая ФОК «Сулус», СК «Дохсун» и главный дворец спорта ЦСП «Триумф» — начались отключения электричества и частичные ограничения подачи тепла. Международный турнир оказался под реальной угрозой срыва.

Поиск крайних вместо тушения пожара

Вместо того чтобы оперативно загасить коммунальный пожар, региональный Минспорт поспешил переложить ответственность на сами подведомственные учреждения, заявив, что те виноваты в накоплении долгов сами.

Но те, кто знаком с внутренней кухней отрасли, прекрасно понимают: подведомственные спорткомплексы годами существуют в условиях хронического недофинансирования. В суровом климате Якутии оплата коммунальных услуг должна быть абсолютным, «святым» приоритетом. Тянуть с расчётами за свет и тепло здесь не просто халатность, а прямая угроза разморозки объектов и срыва мероприятий федерального и международного уровней.

Турнир при минусовом комфорте

В экстренном порядке свет в «Триумфе» всё же вернули — международный скандал удалось предотвратить, и Мемориал Коркина состоялся. Но осадок и ледяной воздух в огромном зале остались.

Из-за предшествующих ограничений по теплу помещение не успело прогреться. В зале было настолько промозгло, что спортивные обозреватели и журналисты, освещавшие схватки на ковре, были вынуждены работать в зимних куртках и шапках — кадры из пресс-зоны эксклюзивно публикует SakhaLife.

Такого не было даже в лихие 90-ые. А здесь — престижный международный старт с иностранными делегациями в 20-ые.

Финансовый дефицит или управленческий конфликт?

После волны критики в Минспорте заверили, что помогут учреждениям закрыть накопившиеся долги. Однако главный вопрос остаётся открытым: как вообще стало возможным, что в разгар якутской зимы стратегически важные спортивные объекты довели до отключения рубильника?

В спортивной среде республики всё громче обсуждают управленческий кризис в ведомстве. Не секрет, что у руководства министерства складываются напряжённые отношения с частью подчинённых и директоров спорткомплексов. На этом фоне возникает резонный вопрос: не является ли хронический дефицит финансирования отдельных объектов не просто следствием бюджетных проблем, а субъективной мерой давления — проще говоря, аппаратной местью неугодным руководителям?

Если ради внутренних разборок под удар ставится тепло в залах, где тренируются дети и выступают гости со всего мира, значит, в управлении спортом Якутии наступил системный сбой. Посмотрите на эти кадры из пресс-зоны «Триумфа»: на международном турнире спортивные обозреватели вынуждены работать в помещении в зимних куртках и шапках. Лучшего доказательства того, насколько всё плохо с управлением в отрасли, придумать сложно.

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