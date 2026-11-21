БРАТСКИЙ ДЕСАНТ В ФИНАЛАХ ТУРНИРА КОРКИНА!

Сразу три пары братьев окажутся в центре внимания финальной программы XVIII международного турнира памяти Дмитрия Коркина!

Павловы (Саха): Лев Павлов вышел в финал в весовой категории до 57 кг, а его брат Алмаас выступит в одном из детских финалов.

Монгуши (Тува / Иркутск): Чаяан и Кежик встретятся друг с другом в финале весовой категории до 65 кг. Братское противостояние за золото!

Закуевы (Крым / КБР): Анзор поборется за победу в категории до 74 кг, а Азамат — до 92 кг. Три семьи, шесть спортсменов и одна большая финальная программа. Сегодня на ковре — не только соперники, но и братья! — сообщает ЦСП Триумф.

Программа на 21 ноября:

11:00 – 16:00 — Утешительные встречи

17:00 — ГЛАВНЫЕ ПОЕДИНКИ за титул чемпиона турнира Коркина 2026 и РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ!

Прямой эфир: https://sitim.info/korkin/live

Турнир Коркина-2026: пятеро якутян вышли в финал!