Сегодня в якутском народном календаре особая дата: у мифического Быка холода (Тымныы Оҕус) заостряется кончик первого рога! Согласно древним поверьям, именно с этого момента морозы начинают набирать силу, а зима входит в свои права.

Это только начало пути. Следующий важный рубеж наступит 21 декабря — в день зимнего солнцестояния. Считается, что именно тогда у Быка вырастет второй рог, и стужа станет по-настоящему суровой. Готовьтесь к настоящей якутской зиме!

Прогноз погоды на 21 ноября

В Якутске

Температура воздуха ночью -29°-31°, днём -25°-27°. Небольшой снег, ветер северо-западный 2-7 м/c.

Погода в Якутии

В большинстве районов ожидается небольшой снег, на юго-западе, юге, в центре местами умеренный снег. Ветер умеренный, на западе местами порывы ветра до 9-14 м/с, поземки, на арктическом побережье порывы до 15-20 м/с, метели. Температура ночью -28-33°С, на северо-востоке -34-39°С, в Оймяконье -40-45°С, на западе -18-23°С, юго-западе -5-10°С, днем -27-32°С, на северо-востоке в горах -33-38°С, на западе -13-18°С, юго-западе -2-7°С, сообщает прогноз погоды ЯУГМС.

Стужа держит оборону: Синоптики пообещали морозы до -46°