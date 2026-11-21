Происшествия пятницы: опять обманули доверчивую пенсионерку
Пятница произошла без крупных происшествий:
В г. Мирном возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере по факту хищения 500 тыс. рублей у женщины, 1973 г.р., по схеме — «инвестиции».
В г. Нерюнгри поступило сообщение о краже медных проводов с территории предприятия.
В г. Якутске выявлен факт незаконной реализации алкоголя, подделки подписи на договоре купли продажи т/с.
В Усть-Алданском районе пресечено преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.
Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано.
Задержаны 2 водителя, управлявших транспортом в состоянии опьянения.
В республике за сутки зарегистрированы 5 преступлений. Проведение по ним процессуальных проверок и расследование уголовных дел на контроле прокуратуры.
Жестокое убийство в центре города
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