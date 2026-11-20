Эта история о настоящем неравнодушии началась в Олекминске с беды. 25 октября в частном доме на улице Спасской вспыхнул сильный пожар. Первыми на помощь жильцам пришли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Вместе со спасателями они боролись с огнем и выводили людей из опасной зоны: помогли медикам эвакуировать пожилую женщину с ожогами и травмой ноги, а затем экстренно доставили в больницу самого хозяина дома. Позже мужчину в тяжелом состоянии перевезли в ожоговый центр в Якутск.

Когда огонь потушили, а врачи увезли пострадавших, на пепелище остался один-единственный жилец — крупный пес, похожий на кавказскую овчарку. Напуганный, потерянный и переживший страшный стресс, он никого к себе не подпускал, рычал на прохожих и упрямо продолжал охранять то, что осталось от родного двора.

Бойцы Олекминского отдела вневедомственной охраны не смогли пройти мимо. Понимая, что без человека пес пропадет, они решили взять над ним шефство. Сначала росгвардейцы осторожно приучили его к себе, купили ошейник и наладили регулярное двухразовое питание.

А когда в Якутию пришли суровые морозы, сотрудники подразделения устроили настоящую стройку: своими руками собрали для четвероногого подопечного просторную утепленную будку, установили ее во дворе и щедро выстелили изнутри теплым сеном.

В спасении и обустройстве быта лохматого друга поучаствовали восемь человек: капитан полиции Алексей Антонов, прапорщики Антонина Дугаржапова и Анатолий Протопопов, старшие сержанты Дионисий Боянов и Станислав Пшенников, сержанты Дмитрий Никитин и Петр Чикитов, а также младший сержант Вадим Каканов.

Сейчас грозный с виду пес встречает своих спасителей уже совсем иначе. Росгвардейцы продолжают каждый день приезжать к нему с едой и проверять, не замерз ли он, — и твердо намерены заботиться о хвостатом стороже до самого возвращения его хозяина домой.