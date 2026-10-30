Дух тундры над Триумфом: Что бы это значило

Жительница Якутска встретила полярную сову на берегу Сайсары.

Надо мною пролетела совершенно бесшумная птица с огромным размахом крыльев. Сначала подумала: «Бедная чайка, осталась замерзать», потом поняла, что не бывает чаек такого размера. Потом она села на арочную крышу комплекса «Триумф». И тогда я поняла, что это хаар эбэ.

Это действительно полярная сова (по-якутски «хаар эбэ») крупная хищная птица из семейства совиных, обитающая в тундре. Характерное белое оперение с многочисленными тёмными пестринами (поперечными полосами) указывает на то, что это, скорее всего, самка или молодая птица, так как взрослые самцы бывают практически чисто-белыми.

Многие сейчас знают этих птиц из серии романов о Гарри Поттере — именно полярная сова Букля приносила письма.