Дух тундры над Триумфом: Что бы это значило
Жительница Якутска встретила полярную сову на берегу Сайсары.
Надо мною пролетела совершенно бесшумная птица с огромным размахом крыльев. Сначала подумала: «Бедная чайка, осталась замерзать», потом поняла, что не бывает чаек такого размера. Потом она села на арочную крышу комплекса «Триумф». И тогда я поняла, что это хаар эбэ.
Это действительно полярная сова (по-якутски «хаар эбэ») крупная хищная птица из семейства совиных, обитающая в тундре. Характерное белое оперение с многочисленными тёмными пестринами (поперечными полосами) указывает на то, что это, скорее всего, самка или молодая птица, так как взрослые самцы бывают практически чисто-белыми.
Многие сейчас знают этих птиц из серии романов о Гарри Поттере — именно полярная сова Букля приносила письма.
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