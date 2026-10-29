Немыслимая дикость: Голову отрезали, ногу забрали…

В районе Жатая неизвестные злоумышленники закололи двух лошадей прямо в поле: у одной забрали только ногу

В районе Жатая неизвестные закололи двух лошадей, разделали и увезли. У одной взяли только переднюю ногу. Видимо, в машину мясо уже не поместилось. Следы преступления обнаружили сегодня утром, сообщает канал crimyakutiaru.

В канале опубликовано видео с места происшествия. Автор видео сначала показывает останки одной из лошадей, затем идет к трупу другого животного, которому отрезали голову и забрали только ногу. Мужчина сильно возмущается и вроде бы говорит, что мясо полностью не забрали, так как это племенной жеребец. Отметим, что их мясо считается невкусным и жестким.

Некоторые интернет-пользователи считают, что людей на такое преступление подтолкнула нужда и пишут: «Вот до чего людей доводят цены, скоро у фермеров урожай начнут красть», «Даже если от голодной жизни — убирать за собой нужно, а не разбрасывать останки».

Другие же укоряют хозяев лошадей за самовыпас.

Добавим, что за убой чужих лошадей (коров) и кражу мяса грозит уголовное наказание. Злоумышленников (одному человеку забить и разделать взрослую лошадь в поле крайне тяжело. Скорее всего, их было двое или больше — прим. авт.) могут привлечь по статье 158 УК РФ (Кража), по которой им грозит до 5 лет лишения свободы. Также могут выдвинуть обвинение по статье 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Если это повлекло значительный ущерб, максимальное наказание составляет до 2 лет лишения свободы. Кроме того суд в обязательном порядке обяжет виновных полностью возместить материальный ущерб владельцу.