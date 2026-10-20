Король тайги под водой: Кто же этот главный хищник северных рек
В Минэкологии Якутии рассказали интересные факты о главном хищнике северных рек
В Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии рассказали о главном хищнике северных рек — щуке. Эта рыба обитает практически во всех реках и озерах республики. Отличается крупными размерами и особой плотностью мяса из-за сурового климата.
○ Крупные особи достигают длины 1,5 — 2 метра и веса более 20-25 кг. Однако отдельные трофейные экземпляры бывают еще крупнее.
○ Наибольшая численность щуки зафиксирована в озерных системах Яно-Индигирской и Колымской низменностей.
○ В условиях северного климата рыба растет медленнее, но может прожить до 30 лет.
○ У щуки наблюдается большое количество зубов, они расположены не только на челюстях, но и на языке, и даже горле. При этом зубы постоянно обновляются.
○ Основу рациона составляют другие рыбы. Весной и летом якутские щуки активно охотятся на диких уток, гусей.
Знали об этих особенностях?
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