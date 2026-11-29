Сегодня, 29 ноября, в России отмечают один из самых тёплых и трогательных праздников — День матери. В этот день соцсети традиционно наполняются семейными фотографиями и словами благодарности самым близким женщинам. Не осталась в стороне и известная якутская экс-журналистка и блогер Сусанна Рожина, опубликовавшая на своей странице в запрещённой в РФ соцсети (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России) предельно откровенный и эмоциональный пост-исповедь.

В своём обращении Сусанна призналась, что долгие годы не могла по-настоящему понять и принять собственную мать, но всё изменилось после пережитых ею тяжёлых испытаний и вынужденной разлуки с семьёй.

«Мама! Как много в этом слове для каждого из нас! Это наш первый вдох, это наш первый взгляд, наш первый поцелуй, наши первые объятия — это наш целый Мир! <…> Я раньше была так глупа, что обижалась на свою маму и тем самым не позволяла настоящей любви проникнуть в свое сердце и всячески этому противилась и боролась сама с собой! Но после того, как я проработала все эти больные моменты: свои детские травмы и обиды, наконец-то все встало на свои места!» — поделилась блогер.

Главным уроком жизни, по словам Рожиной, для неё стало собственное материнство, испытанное неволей и расстоянием:

«Но для того, чтобы понять маму, как ей было больно, мне надо было пройти через разлуку с собственными детьми и понять, каково это быть матерью, которая не имеет возможности быть со своими детьми! Врагу такого не пожелаешь! Поэтому никогда ни при каких условиях не осуждайте своих Матерей! Благодарите их за Жизнь, за то, что вы родились и появились на свет. Быть Мамой — это Высшее Благословение Бога! И чем больше детей, тем лучше!»

В финале публикации Сусанна публично покаялась перед матерью, вспомнив, сколько слёз той пришлось пролить из-за ошибок дочери:

«И сейчас я с открытым сердцем и душой во всеуслышание могу сказать: Мама, я тебя люблю и благодарю тебя за все! Сколько слез тебе пришлось пролить из-за меня, за всю боль, причиненную мной, прошу прощения у тебя! Да, я не идеальная дочь, да, я нарочно делала тебе больно, но тем самым я себе причиняла боль, но это уже в прошлом! Мне жизнь сама показала насколько я была неправа и несправедлива по отношению к тебе! Я уже ни в чем тебя не виню, я все поняла! Я принимаю тебя полностью такой, какая ты есть, без осуждения и обид!»

Сусанна опубликовала трогательные детские фото с родителями. По ним видно, что блогер унаследовала от своей матери ее красоту, четкие черты лица и харизму.

Напомним, через что прошла Сусанна Рожина

За этими строками стоит громкая и драматичная история падения одной из самых ярких медиаперсон Якутии. В прошлом — успешный корреспондент ТАСС, НВК «Саха» и популярный блогер, Сусанна Рожина была задержана сотрудниками УФСБ в феврале 2022 года при получении 50 миллионов рублей, которые она вымогала у известного якутского риелтора Гульнары Уваровой. Кроме того, в её уголовном деле фигурировал скандальный эпизод с мошенничеством и попыткой продать государству здание салона красоты «Метелица» под нужды аварийной школы № 1 Якутска.

Рожина пошла на досудебное соглашение со следствием, полностью признала вину и дала показания на подельников. В августе 2022 года Якутский городской суд приговорил её к 4,5 годам колонии общего режима (позднее кассационный суд снизил срок на два месяца — до 4 лет и 4 месяцев). На свободе у неё остались малолетние дети.

Наказание блогер отбывала далеко от родной республики — в женской исправительной колонии в селе Горное Приморского края, где даже успела поработать в местной тюремной телестудии. Спустя несколько лет неволи, в конце 2025 года суд в Приморье удовлетворил ходатайство о замене неотбытой части срока более мягким наказанием — ограничением свободы. После того как в марте 2026 года апелляция оставила это решение в силе, в апреле 2026 года Сусанна Рожина вышла на свободу и вернулась домой в Якутск.

Пока суд за дело, в её личной жизни произошли серьёзные перемены — они развелись с мужем.

Сегодня бывшая звезда якутской журналистики полностью сменила амплуа. Пережив крушение карьеры, развод и колонию, она позиционирует себя как коуч и предлагает свои услуги людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помогая им, по её словам, прорабатывать травмы и находить выход из кризиса. Стоимость ее предстоящего марафона – 50 тысяч рублей с человека, как анонсировала в соцсети новоиспеченный коуч.

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