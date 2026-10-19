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19.10.2026 22:11
чтение: 1 мин
Светская хроника
#арсен томский

Миллиардер Арсен Томский: Горжусь своей Бывшей!

Миллиардер Арсен Томский: Горжусь своей Бывшей!

Женившись в Стамбуле на казахстанке Камиле Лукпановой, саха-казахстанский миллиардер Арсен Томский настолько счастлив, что сердце его оттаяло. Он даже решился публично заговорить о своем прошлом – бывшей жене-якутянке, чего раньше за ним не было замечено.

 — Поздравляю Веру, мою бывшую супругу, с успешным восхождением на Гилуве — высочайший вулкан Австралии и Океании!

Вера уже покорила 6 из 7 высочайших вулканов континентов: Азии, Европы, Африки, Северной Америки, Южной Америки, Австралии и Океании. Осталась только Антарктида!

На каждой вершине она поднимает флаг своей родины — Республики Саха (Якутия).

Нереально круто! Горжусь, молодец! -написал Арсен Томский в своем канале.  

Напомним, что в первом браке от Веры у Арсена Томского есть две дочери. У нынешней жены Камилы так же есть дочь от предыдущих отношений.  

Примечательно, что Томский написал свой пост в период ретроградной Венеры, когда люди массово вспоминают своих бывших – жен/мужей, друзей и партнеров. Такие космические энергии сейчас правят миром. Так что не удивляйтесь, если и вам прилетит привет от Бывших!

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Источник: Сетевое издание SakhaLife
Фото: Из соцсети

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