26 ноября 2026 года Профессиональный союз художников Якутии отметил 85-летие отчётной выставкой «Земля Олонхо» в галерейном зале «Комдрагмет» Национального художественного музея РС (Я). Дата сама по себе говорящая: за ней – не просто юбилей организации, а редкий для страны и региона путь саморазвития самобытной культуры северян, прослеживаемый в смене художественных языков.

Якутское изобразительное искусство прошло последовательную трансформацию художественной рациональности. В советский период отказ от мифологического анимизма в пользу реализма сменился углублением символической графики – и привёл к кристаллизации этномодерна. Не стиля, а целой культурной парадигмы: она синтезирует экспрессию, абстрактные формы и аллегорические образы, соединяющие прошлое и настоящее в символическом ключе.

Для современных живописцев, графиков и скульпторов Якутии этнокультурная традиция стала территорией экзистенциального риска. Заворожённые лабиринтами символических пространств предков, они отказались от «фольклорного» в пользу сложной интеллектуальной работы. Сакральные символические конструкты перестали быть декорацией – они превратились в главный источник драматического напряжения листов, полотен и гобеленов. Этот вектор объединяет мастеров, внешне непохожих друг на друга, и формирует узнаваемый метамодернистский дискурс северного искусства.

По сути, профессиональный союз художников – уникальное непрерывающееся в веках отражение профессионально-именного кодирования предков, которое передается буквально генетически из поколения в поколение. К слову, у нас в Якутии таких профессионально ориентированных «сословий» три-четыре: олонхосуты – сегодня они как правило деятели театра и учёные-исследователи; уус – обрели профессиональные крылья художников, ремесленников и инженеров-учёных, овладевших мастерством мирового художественного и инженерно-технологического наследия; ойууны – стали современными врачами и целителями; боотуры – организаторами и защитниками народа.

Сегодня мы представляем авторский проект – «Портреты художников Якутии», попавших в объектив с начала 2000-х годов и специально приуроченный 85-летию Союза художников Якутии.

Технический прогресс, как ни странно, сделал фотографию уязвимой. С материальной и технической стороны снимок в целом стал хуже: эпоха «больших камер» почти вытеснена цифровыми «фейкотпечатками» смартфонов. Качественный кадр с хорошим разрешением сегодня – труд, а не данность; художнику приходится постараться, чтобы оставить визуальную память о себе.

Особенно это видно в нынешних материалах об «аксакалах» истории и культуры Якутии. Вы не раз замечали, что старые чёрно-белые фотографии оказываются намного качественнее и «живучее» снимков девяностых и двухтысячных – и в этом их особая ценность: они сохранили подлинность эпохи, которую не передаёт «цифровая» мимолётность и облачная призрачность, способная исчезнуть навсегда при электронном сбое.

Если отвлечься от эстетики подачи – о якутских художниках можно сказать главное: посмотрите на их глаза и на их руки. Между ними скрыт оригинальный внутренний мир конкретного артиста пера, карандаша или кисти. Именно этими глазами он смотрит на реальность и преломляет её воображением и уникальным дуалистичным мировосприятием Севера. Вылавливает из неё нечто важное, ускользающее от нас, – и после его работ открывается совершенно новый мир и новое его восприятие.

В этом сила наших земляков – скульпторов, живописцев, графиков и ювелиров. Как и их произведения, со временем сами художники обретают для нас историческую актуальность. Это видно сегодня на экспозиции, посвящённой 85-летию союза.

За несколько десятилетий якутское изобразительное искусство обогатило мировую художественную культуру – ту, что оказалась на перепутье эпох и формаций. Такие выставки напоминают: подлинное искусство не устаревает. Оно становится мерилом времени.

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