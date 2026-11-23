О новой громкой победе якутской драмы «На краю света» специально для читателей SakhaLife рассказывает киновед, журналист, ведущий эксперт Национального центра аудиовизуального наследия РС(Я) и автор книги «Однажды в Сахавуде» Альбина Данилова.

Вчера, 22 ноября в городе Киржач Владимирской области были подведены итоги XVIII Открытого российского фестиваля патриотического кино «Человек, познающий мир» (2026).

В финальную «большую тройку» вошли три игровые картины: «Красавица» Режиссера Антона Богданова (о спасении зоосада в блокадном Ленинграде), «На краю света» Эдуарда Новикова (о миссионерах Якутии XIX века) и «Семь вёрст до рассвета» (о подвиге Матвея Кузьмина во время Великой Отечественной войны) — именно они завершили конкурс Жюри полнометражного игрового кино. Фильм «На краю света» режиссера Эдуарда Новикова удостоился трех высоких наград.

Специальный приз жюри за роль второго плана присужден актеру Валерию Саввинову, сыгравшему в фильме проводника Гарпуни. Диплом за лучшую мужскую роль вручен актеру Сергею Занину за роль отца Кириака. А сам фильм Эдуарда Новикова «На краю света» удостоен Приза и диплома в номинации «Лучший игровой полнометражный фильм».

Поздравим якутских кинематографистов, творческую команду проекта «На краю света» с серией ярких фестивальных побед накануне премьеры и выхода картины в российский прокат с 26 ноября 2027 года. Напомним читателям о них.

48-й Московский международный кинофестиваль (апрель 2026): приз Международной Федерации киноклубов «Колючий взгляд» (конкурс «Русские премьеры»).

XXXII Международный кинофестиваль «Литература и кино» в Гатчине (июнь 2026): Гран-при — приз «Гранатовый браслет».

XXIII Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный ангел» (ноябрь 2026): третье место в номинации «Лучшее полнометражное игровое кино».

Мудрое напутствие накануне премьеры фильма «На краю света» от духовного эксперта Духовного экспертного совета кинофестиваля «Лучезарный ангел»,настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы на Могильцах в Москве иерея Василия Бакулина.

— Всем советую посмотреть этот фильм… Режиссер Эдуард Новиков снял прекрасный фильм. Это картина о миссионерах и о миссионерстве в целом, созданная по произведению Николая Лескова. Это наша классика, но дело даже не в этом. В фильме показана реальная жизнь. К сожалению, очень многие вещи мы, люди Церкви, воспринимаем неправильно, несколько идеализированно, прямо по евангельской притче о мытаре и фарисее. Мы – такие фарисеи, якобы живем верно, а есть второсортные люди – грешники. Но на церковном языке это называется грехом превозношения, осуждения. И любому миссионеру важно понять, что человек, к которому ты идёшь, – это такой же образ Божий, как и ты сам. Это такое же чадо Божие, как и ты. В фильме мы сталкиваемся с совершенно новой гранью подлинного христианства, где человек не только следует догматам веры, но выходит за рамки буквы закона и начинает мыслить категориями любви. В этой связи название фильма обретает двойной смысл: с одной стороны, это географическая отдалённость Сибири, с другой – «край» Божественного света, где открывается истина о любви и братстве.

Специально для SAKHALIFE Альбина ДАНИЛОВА, киновед.

Фото предоставлено режиссером Эдуардом НОВИКОВЫМ.